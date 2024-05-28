Песков решительно высказался о планах разрешить ВСУ бить по Украине

На Западе отсутствует единство в вопросе о предоставлении Украине права на использование их вооружения для ударов по российской территории. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал возможное разрешение западных стран ВСУ бить по территориям РФ.
«Москва видит, что на Западе нет единства мнений о разрешении ВСУ бить по территории РФ западным оружием», — заявил Песков «Известиям». Он также отметил, что Россия не намерена уступать перед лицом возрастающего давления со стороны Запада.
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что у Украины нет причин для отказа от ударов по территориям РФ. Он также отметил, что у его страны нет причин для препятствий этому.
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