Песков решительно высказался о планах разрешить ВСУ бить по Украине

Песков: на Западе нет единства мнений о разрешении ВСУ бить по территориям РФ
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На Западе пока не могут однозначно одобрить ВСУ удары по территории РФ из своего оружия, заявил Песков
На Западе пока не могут однозначно одобрить ВСУ удары по территории РФ из своего оружия, заявил Песков Фото:

На Западе отсутствует единство в вопросе о предоставлении Украине права на использование их вооружения для ударов по российской территории. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал возможное разрешение западных стран ВСУ бить по территориям РФ.  

«Москва видит, что на Западе нет единства мнений о разрешении ВСУ бить по территории РФ западным оружием», — заявил Песков «Известиям». Он также отметил, что Россия не намерена уступать перед лицом возрастающего давления со стороны Запада.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что у Украины нет причин для отказа от ударов по территориям РФ. Он также отметил, что у его страны нет причин для препятствий этому. 

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На Западе отсутствует единство в вопросе о предоставлении Украине права на использование их вооружения для ударов по российской территории. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал возможное разрешение западных стран ВСУ бить по территориям РФ.   «Москва видит, что на Западе нет единства мнений о разрешении ВСУ бить по территории РФ западным оружием», — заявил Песков «Известиям». Он также отметил, что Россия не намерена уступать перед лицом возрастающего давления со стороны Запада. Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что у Украины нет причин для отказа от ударов по территориям РФ. Он также отметил, что у его страны нет причин для препятствий этому. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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