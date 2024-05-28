Президент Латвии поддержал удары ВСУ по территории РФ

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс уверен, что у Украины нет причин для того, чтобы отказываться от ударов по российской территории. Также он подчеркнул, что у его страны нет причин и для того, чтобы препятствовать этому. Об этом он заявил в интервью CNN.
«Нет причин [воспрепятствовать украинским ударам по территории РФ — прим. URA.RU]. <…> Военные успехи [ВС РФ] являются следствием неспособности [Запада] обеспечить Украину оружием», — рассказал Ринкевичс в разговоре с журналистами американского телеканала. Он добавил, что успехи РФ на поле боя якобы связаны с тем, что Запад также ограничивает Киев от ударов по России.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призывал Украину бить западным вооружением по авиабазам РФ. Это не первое его заявление такого характера.
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