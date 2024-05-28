Стали известны подробности брака Алсу и бывшего мужа

Певица Алсу приняла решение о разводе спустя 18 лет совместной жизни с предпринимателем Яном Абрамовым, предположительно, из-за его измен. По данным издания «Комсомольская правда», пара не живет совместно с прошлого года.
«Алсу с мужем не живут вместе с прошлого года. По слухам причиной расставания стали измены мужа. Певица подала на развод 24 мая 2024 года после того, как ее старшая дочь Сафина закончила школу, сейчас девочка сдает экзамены. Развод не стал новостью для близких звезды, поэтому заявление о расторжении брака и было подано в ответственный период сдачи ребенком ЕГЭ», — говорится в материале издания.
Помимо старшей дочери у супругов есть еще дочь и сын, и именно из-за детей певица откладывала решение расторгнуть брак. Со слов источника «КП», именно из-за детей пара не станет открывать причины развода на широкую публику.
Сейчас певица стала больше времени уделять музыкальной карьере. О том, что певица подала на развод, стало известно 24 мая. Ранее URA.RU рассказывало о подробностях совместной жизни пары, историю знакомства и причины разлада.
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