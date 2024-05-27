Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака

После 18 лет совместной жизни певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Эта информация стала доступна благодаря данным, опубликованным на портале мировых судей города Москвы.
«Алсу все-таки подала на развод с 46-летним Яном Абрамовым после 18 лет брака», — написала «Комсомольская правда», ссылаясь на данные портала мировых судей. В материале напомнили, что у супругов трое общих детей.
Среди предполагаемых причин расставания называют вероятные измены со стороны Яна Абрамова. Слухи о его новой подруге, которая, по мнению некоторых, похожа на Алсу, также получили широкое распространение в медийном пространстве.
Ранее широкую огласку и бурное обсуждение вызвали в Сети свежие фотографии певицы Алсу, опубликованные ею из Нью-Йорка. Пользователи Интернета разглядели на снимках интересную деталь — на Алсу нет обручального кольца. Этот факт незамедлительно породил слухи о проблемах в семейной жизни исполнительницы и о якобы грядущем разводе ее с мужем, передает «Царьград».
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