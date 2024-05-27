Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака

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Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака
Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака Фото:

После 18 лет совместной жизни певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Эта информация стала доступна благодаря данным, опубликованным на портале мировых судей города Москвы.

«Алсу все-таки подала на развод с 46-летним Яном Абрамовым после 18 лет брака», — написала «Комсомольская правда», ссылаясь на данные портала мировых судей. В материале напомнили, что у супругов трое общих детей.

Среди предполагаемых причин расставания называют вероятные измены со стороны Яна Абрамова. Слухи о его новой подруге, которая, по мнению некоторых, похожа на Алсу, также получили широкое распространение в медийном пространстве.

Ранее широкую огласку и бурное обсуждение вызвали в Сети свежие фотографии певицы Алсу, опубликованные ею из Нью-Йорка. Пользователи Интернета разглядели на снимках интересную деталь — на Алсу нет обручального кольца. Этот факт незамедлительно породил слухи о проблемах в семейной жизни исполнительницы и о якобы грядущем разводе ее с мужем, передает «Царьград». 

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После 18 лет совместной жизни певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Эта информация стала доступна благодаря данным, опубликованным на портале мировых судей города Москвы. «Алсу все-таки подала на развод с 46-летним Яном Абрамовым после 18 лет брака», — написала «Комсомольская правда», ссылаясь на данные портала мировых судей. В материале напомнили, что у супругов трое общих детей. Среди предполагаемых причин расставания называют вероятные измены со стороны Яна Абрамова. Слухи о его новой подруге, которая, по мнению некоторых, похожа на Алсу, также получили широкое распространение в медийном пространстве. Ранее широкую огласку и бурное обсуждение вызвали в Сети свежие фотографии певицы Алсу, опубликованные ею из Нью-Йорка. Пользователи Интернета разглядели на снимках интересную деталь — на Алсу нет обручального кольца. Этот факт незамедлительно породил слухи о проблемах в семейной жизни исполнительницы и о якобы грядущем разводе ее с мужем, передает «Царьград». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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