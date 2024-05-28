Главы МАГАТЭ и «Росатома» признали перезапуск ЗАЭС опасным в текущее время

Перезапустить Запорожскую АЭС в настоящий момент невозможно. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Этот вопрос он тщательно обсудил с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым.
«Обсудили возможность перезапуска Запорожской атомной электростанции, который в настоящий момент по общему пониманию представляется невозможным», — заявил Гросси. Об этом глава МАГАТЭ сообщил журналистам после переговоров с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым.
Ранее в Калининграде прошли переговоры Гросси и Лихачева. Беседа длилась около трех часов и проходила в ВИП-зале калининградского аэропорта Храброво, передает RT.
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