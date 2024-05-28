Главы МАГАТЭ и «Росатома» признали перезапуск ЗАЭС опасным в текущее время

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Запуск Запорожской АЭС пока невозможен, заявил глава МАГАТЭ Гросси
Запуск Запорожской АЭС пока невозможен, заявил глава МАГАТЭ Гросси Фото:

Перезапустить Запорожскую АЭС в настоящий момент невозможно. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Этот вопрос он тщательно обсудил с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым.

«Обсудили возможность перезапуска Запорожской атомной электростанции, который в настоящий момент по общему пониманию представляется невозможным», — заявил Гросси. Об этом глава МАГАТЭ сообщил журналистам после переговоров с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым. 

Ранее в Калининграде прошли переговоры Гросси и Лихачева. Беседа длилась около трех часов и проходила в ВИП-зале калининградского аэропорта Храброво, передает RT.

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Перезапустить Запорожскую АЭС в настоящий момент невозможно. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Этот вопрос он тщательно обсудил с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым. «Обсудили возможность перезапуска Запорожской атомной электростанции, который в настоящий момент по общему пониманию представляется невозможным», — заявил Гросси. Об этом глава МАГАТЭ сообщил журналистам после переговоров с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым.  Ранее в Калининграде прошли переговоры Гросси и Лихачева. Беседа длилась около трех часов и проходила в ВИП-зале калининградского аэропорта Храброво, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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