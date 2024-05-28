Власти Нижневартовска отремонтировали проблемную дорогу на границе с Томской областью

Дорожники отремонтировали аварийный участок дороги Нижневартовск — Стрежевой, на который жаловались автомобилисты. Осмотрев трассу, власти Нижневартовска приняли решение вместо ямочного ремонта сделать сплошное асфальтирование.
«Компания „Северавтодор“ завершила ремонт на участке автодороги Нижневартовск — Стрежевой в районе границы с Томской областью. После обследования проблемных участков, где с наступлением весны образовались опасные выбоины, было принято решение увеличить площадь сплошного асфальтирования, не ограничиваясь ямочным ремонтом», — сообщил telegram-канал Стройкомплекса Югры. Следующим этапом обновления трассы будет нанесение дорожной разметки.
Дорога между Нижневартовском и Стрежевым соединяет два региона. Транспортную артерию активно используют промышленные предприятия, которые работают на территории ХМАО и Томской области. «Специалисты по пространственному развитию включают Стрежевой в состав Нижневартовской агломерации из-за высокой интенсивности хозяйственных, социально-трудовых и культурно-бытовых связей», — указано в публикации. Ремонт данного участка дороги, таким образом, является значимым шагом в поддержании и развитии этих связей.
Ранее URA.RU писало, что мэр Стрежевого (Томская область) Валерий Дениченко предупредил автомобилистов об опасной дороге в ХМАО, на которой многие машины лишаются покрышек. Он призвал водителей быть осторожными и объезжать аварийные участки.
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