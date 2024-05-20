У Зеленского истек срок полномочий: что ждет Украину после 20 мая

Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский докажет свою легитимность жестокостью

Срок полномочий Владимира Зеленского близится к концу Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 21 мая истекает срок полномочий Владимира Зеленского на посту действующего президента Украины. Ровно пять лет назад, 20 мая 2019 года, бывший актер и предприниматель выиграл выборы у Петра Порошенко. Его первый срок на посту президента уже закончился: Однако президентские выборы в стране объявлены не были из-за действия военного положения. О том, что ожидает Украину после 20 мая — в материале URA.RU.

Полномочия Зеленского после 20 мая

Зеленский после истечения срока полномочий в качестве лидера государства будет уязвим для критики. Во многом это обусловлено большим влиянием главы офиса президента Андрея Ермака. Своими мыслями по этому поводу поделились обозреватели The Washington Post.

«Из-за условий военного времени администрация украинского президента сосредоточила необычайные полномочия. Это сделало Ермака, вероятно, самым могущественным главой офиса президента в истории страны, практически неотличимым от своего начальника», — указано в публикации . Близость Ермака к президенту и его очевидное влияние на Зеленского вызывает шквал резкой критики среди населения Украины, добавляют журналисты.

По мнению президента РФ Владимира Путина, вопрос легитимности Зеленского после 20 мая должен быть решен на Украине, в ее политической и правовой системах. Он отметил, что для России этот вопрос также важен, поскольку, если речь пойдет о подписании каких-либо документов, то они должны быть подписаны легитимными украинскими властями.

Верховный суд Украины открыл дело против Рады из-за несменяемости Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

Что ждет Украину после окончания срока Зеленского

Зеленский, скорее всего, будет доказывать свою легитимность при помощи диктатуры и жестоких мер, которые приведут Украину к еще большему внутреннему кризису. Такое предположение с интервью URA.RU сделал экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

По мнению политолога, профессора Высшей школы экономики Марата Баширова, легитимность украинского президента будет определяться мировым сообществом и гражданами страны. В беседе с «Известиями» он отмечал, что сейчас все стороны, задействованные в конфликте, должны ответить на вопрос, признают ли они Зеленского. Москва много раз высказывалась категорически против.

События после 20 мая однозначно повлияют на восприятие киевского режима внутри страны и добавят скепсиса за пределами государства. К такому мнению пришли опрошенные ТАСС эксперты.

Запад обеспокоен окончанием президентского срока Зеленского

Западные партнеры Киева обеспокоены близким завершением срока президентских полномочий Зеленского. Они понимают, что при отсутствии новых выборов встанет вопрос о легитимности власти в стране. С таким заявлением выступил экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Действительно, партнеры беспокоятся, что у нас истекает срок полномочий Владимира Зеленского», — сказал Вадим Пристайко в беседе с LIGA.net. Вопрос о легитимности властей в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов уже не раз всплывал в украинском обществе.