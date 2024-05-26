Володин объяснил, почему Путин не будет договариваться с Зеленским

Володин: истекший президентский срок Зеленского делает переговоры невозможными
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Залужный и Зеленский. stock, зеленский владимир, залужный валерий,  stock
Владимир Зеленский утратил легитимность после 21 мая, отметил Вячеслав Володин Фото:

Президент России Владимир Путин не будет вести переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским, потому что у последнего закончился президентский срок, так что его действия нелегитимны. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Новость по теме
У Зеленского истек срок полномочий: что ждет Украину после 20 мая

Он отметил, что, продлив военное положение и не назначив дату президентских выборов, Зеленский тем самым узурпировал власть, передают argumenti.ru. С 21 мая он полностью утратил легитимность. Поэтому он больше не вправе объявлять мобилизацию, выступать как верховный главнокомандующий, а также принимать какие-то решения от имени главы страны. Теперь ссылки на действующие военное положение противоправные.

Володин также призвал мобилизованных украинцев вернуться домой. Украинский народ находится в заложниках у диктатора-марионетки, отметил председатель Госдумы. О том, что у Зеленского закончилась легитимность, говорил еще и сам Путин. Он отметил, что вопрос, «с кем сейчас вести переговоры — не праздный».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин не будет вести переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским, потому что у последнего закончился президентский срок, так что его действия нелегитимны. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что, продлив военное положение и не назначив дату президентских выборов, Зеленский тем самым узурпировал власть, передают argumenti.ru. С 21 мая он полностью утратил легитимность. Поэтому он больше не вправе объявлять мобилизацию, выступать как верховный главнокомандующий, а также принимать какие-то решения от имени главы страны. Теперь ссылки на действующие военное положение противоправные. Володин также призвал мобилизованных украинцев вернуться домой. Украинский народ находится в заложниках у диктатора-марионетки, отметил председатель Госдумы. О том, что у Зеленского закончилась легитимность, говорил еще и сам Путин. Он отметил, что вопрос, «с кем сейчас вести переговоры — не праздный».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...