Президент России Владимир Путин не будет вести переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским, потому что у последнего закончился президентский срок, так что его действия нелегитимны. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины», — написал Вячеслав Володин в своем
Он отметил, что, продлив военное положение и не назначив дату президентских выборов, Зеленский тем самым узурпировал власть, передают argumenti.ru. С 21 мая он полностью утратил легитимность. Поэтому он больше не вправе объявлять мобилизацию, выступать как верховный главнокомандующий, а также принимать какие-то решения от имени главы страны. Теперь ссылки на действующие военное положение противоправные.
Володин также призвал мобилизованных украинцев вернуться домой. Украинский народ находится в заложниках у диктатора-марионетки, отметил председатель Госдумы. О том, что у Зеленского закончилась легитимность, говорил еще и сам Путин. Он отметил, что вопрос, «с кем сейчас вести переговоры — не праздный».
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