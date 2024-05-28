Путин объяснил, что приблизит глобальный конфликт

Путин заявил, что ввод западных войск на Украину усугубит напряженность и станет шагом к эскалации конфликта
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Возможный ввод западных войск на территорию Украины усугубит напряженность и станет шагом к эскалации конфликта. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Возможный ввод западных войск на Украину — это нагнетание и еще один шаг к конфликту в Европе и глобальному конфликту», — заявил Путин. Об этом он сообщил журналистам во время беседы с журналистами по итогам визита в Узбекистан.
Ранее Грузию призвали отправить военнослужащих на Украину. По словам спикера грузинского парламента Шалва Папуашвили, его страну пытались втянуть в российско-украинский конфликт.
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