Путин объяснил, что приблизит глобальный конфликт

Путин: глобальный конфликт приблизит возможный ввод западных войск на Украину
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Путин заявил, что ввод западных войск на Украину усугубит напряженность и станет шагом к эскалации конфликта
Путин заявил, что ввод западных войск на Украину усугубит напряженность и станет шагом к эскалации конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Возможный ввод западных войск на территорию Украины усугубит напряженность и станет шагом к эскалации конфликта. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. 

«Возможный ввод западных войск на Украину — это нагнетание и еще один шаг к конфликту в Европе и глобальному конфликту», — заявил Путин. Об этом он сообщил журналистам во время беседы с журналистами по итогам визита в Узбекистан

Ранее Грузию призвали отправить военнослужащих на Украину. По словам спикера грузинского парламента Шалва Папуашвили, его страну пытались втянуть в российско-украинский конфликт.

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Возможный ввод западных войск на территорию Украины усугубит напряженность и станет шагом к эскалации конфликта. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.  «Возможный ввод западных войск на Украину — это нагнетание и еще один шаг к конфликту в Европе и глобальному конфликту», — заявил Путин. Об этом он сообщил журналистам во время беседы с журналистами по итогам визита в Узбекистан.  Ранее Грузию призвали отправить военнослужащих на Украину. По словам спикера грузинского парламента Шалва Папуашвили, его страну пытались втянуть в российско-украинский конфликт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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