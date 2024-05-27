В Грузии проговорились, что страны НАТО призвали отправить военных на Украину

Некоторые страны призывали Грузию отправить военнослужащих на Украину. Об этом рассказал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
«А это были как открытые призывы [в адрес Грузии], так и за закрытыми дверями некоторые друзья и недруги нас к этому подталкивали», — сказал Папуашвили, передает ТАСС. Он добавил, что представители некоторых стран подталкивали Грузию к отправке войск на Украину, что являлось бы войной.
Папуашвили подчеркнул, что ни одна страна НАТО не отправляла своих военных на Украину официально, и выразил недоумение по поводу требований в адрес Грузии. По его словам, страну пытались втянуть в конфликт и поддержать антироссийские санкции. Неправительственные организации также участвовали в давлении, устраивая митинги с призывами отправить грузинских военных в ряды ВСУ, что спикер парламента расценил как равносильное вступлению в войну с РФ.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что любое иностранное вооружение и любые иностранные наемники, а не только эстонские, в случае появления на Украине станут целью ВС России, передает RT. Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что не считает необходимым отправку военнослужащих стран Запада на Украину. По его словам, важно усилить финансовую помощь ВСУ, а не придумывать новые способы.
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