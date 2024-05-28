Герой мема про вкусный борщ Литвинков попал в миграционную тюрьму в Таиланде

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Литвинков попал в таиландскую тюрьму из-за просроченной визы, заявил Shot
Литвинков попал в таиландскую тюрьму из-за просроченной визы, заявил Shot Фото:

Звезда интернет-мема про вкусный борщ Никита Литвинков был задержан в Таиланде за просроченную визу. Об этом сообщил telegram-канал Shot. 30-летний блогер заключен в миграционной тюрьме города Паттайя.

«30-летнего Литвинкова задержали в Паттайе. Предварительно, он находится в миграционной тюрьме города», — заявил Shot. Там же отметили, что Литвинков приехал в Таиланд зимой этого года и с тех пор пребывал в стране.

По словам туристов, поведение Литвинкова часто было неадекватным: он употреблял вещества и нарушал местные законы. Telegram-канал заявляет, блогер пытался найти работу в Таиланде, упоминая свои умения игры на аккордеоне и синтезаторе.

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Звезда интернет-мема про вкусный борщ Никита Литвинков был задержан в Таиланде за просроченную визу. Об этом сообщил telegram-канал Shot. 30-летний блогер заключен в миграционной тюрьме города Паттайя. «30-летнего Литвинкова задержали в Паттайе. Предварительно, он находится в миграционной тюрьме города», — заявил Shot. Там же отметили, что Литвинков приехал в Таиланд зимой этого года и с тех пор пребывал в стране. По словам туристов, поведение Литвинкова часто было неадекватным: он употреблял вещества и нарушал местные законы. Telegram-канал заявляет, блогер пытался найти работу в Таиланде, упоминая свои умения игры на аккордеоне и синтезаторе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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