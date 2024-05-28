Герой мема про вкусный борщ Литвинков попал в миграционную тюрьму в Таиланде

Звезда интернет-мема про вкусный борщ Никита Литвинков был задержан в Таиланде за просроченную визу. Об этом сообщил telegram-канал Shot. 30-летний блогер заключен в миграционной тюрьме города Паттайя.
«30-летнего Литвинкова задержали в Паттайе. Предварительно, он находится в миграционной тюрьме города», — заявил Shot. Там же отметили, что Литвинков приехал в Таиланд зимой этого года и с тех пор пребывал в стране.
По словам туристов, поведение Литвинкова часто было неадекватным: он употреблял вещества и нарушал местные законы. Telegram-канал заявляет, блогер пытался найти работу в Таиланде, упоминая свои умения игры на аккордеоне и синтезаторе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.