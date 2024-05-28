РЕН ТВ: ангар на 1600 квадратов загорелся в Петербурге

Информации о пострадавших нет
Ангар на 1600 квадратных метров горит в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ Марк Стакионис.
«Пламя объяло ангар. <…> Здание накренилось, сломались несущие конструкции, и рухнула крыша», — заявил корреспондент Стакионис, его слова публикует РЕН ТВ в своем
Обновлено в 4:43: Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.
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