28 мая 2024

РЕН ТВ: ангар на 1600 квадратов загорелся в Петербурге

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Информации о пострадавших нет Фото:

Ангар на 1600 квадратных метров горит в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ Марк Стакионис.

«Пламя объяло ангар. <…> Здание накренилось, сломались несущие конструкции, и рухнула крыша», — заявил корреспондент Стакионис, его слова публикует РЕН ТВ в своем telegram-канале. Информации о пострадавших нет, отметил журналист.

Обновлено в 4:43: Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.

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Ангар на 1600 квадратных метров горит в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ Марк Стакионис. «Пламя объяло ангар. <…> Здание накренилось, сломались несущие конструкции, и рухнула крыша», — заявил корреспондент Стакионис, его слова публикует РЕН ТВ в своем telegram-канале. Информации о пострадавших нет, отметил журналист. Обновлено в 4:43: Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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