РЕН ТВ: ангар на 1600 квадратов загорелся в Петербурге

29 мая 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

Информации о пострадавших нет Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Ангар на 1600 квадратных метров горит в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ Марк Стакионис. «Пламя объяло ангар. <…> Здание накренилось, сломались несущие конструкции, и рухнула крыша», — заявил корреспондент Стакионис, его слова публикует РЕН ТВ в своем telegram-канале . Информации о пострадавших нет, отметил журналист. Обновлено в 4:43: Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ангар на 1600 квадратных метров горит в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ Марк Стакионис. «Пламя объяло ангар. <…> Здание накренилось, сломались несущие конструкции, и рухнула крыша», — заявил корреспондент Стакионис, его слова публикует РЕН ТВ в своем telegram-канале. Информации о пострадавших нет, отметил журналист. Обновлено в 4:43: Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.