Полиция проверяет информацию о банде подростков, устроивших драку в Нижневартовске

Полиция ХМАО проводит проверку по информации о банде подростков из Нижневартовска, которая напала на школьников, а потом вступила в драку с их родителями. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что сигнал поступил от очевидцев драки.
«В полицию поступил сигнал от очевидцев происшествия в Нижневартовске. Они сообщили о группе подростков, которые устроили драку во дворе дома по улице Спортивной. В настоящее время полицейские снимают показания с очевидцев, проверяют полученную информацию», — сообщили URA.RU в окружной полиции.
По информации от telegram-канала «ЧП Нижневартовск. Происшествия», во вдоре дома по адресу Спортивная 13/3 несколько подростков от 11 до 15 лет напали на девятилетних ребятишек и пытались отобрать телефон. Родители младшеклассников выбежали из дома и заступились за детей. Завязалась драка, в которой пострадал один из отцов.
Ранее URA.RU писало, что полицейские устроили проверку из-за сообщений о банде подростков в Сургутском районе. Они издевались над взрослыми и избивали детей.
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