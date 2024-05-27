Полиция ХМАО взялась за банду подростков, которые издеваются над взрослыми

Полицейские устроили проверку из-за сообщений о банде подростков, которые издеваются над взрослыми и избивают детей в поселке Белый Яр Сургутского района. Об этом URA.RU рассказали в окружном УМВД.
«Проводится проверка по выявленной информации в СМИ», — пояснила журналисту агентства пресс-служба югорской полиции. По словам очевидцев, школьники ведут себя непристойно и избивают младших детей на глазах у прохожих.
На замечания взрослых подростки не реагируют и издеваются над ними. «Мальчишки бегают по гаражам и старенькой бабушке на замечание показывают свои прелести, снимая штаны», — приводит «Вестник Сургутского района» слова местной жительницы из поселкового чата.
Ранее URA.RU рассказывало о другой истории, которая произошла с подростками в ХМАО. Один из детей выстрелил в ногу другому ребенку.
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