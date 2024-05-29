Швеция выделит Украине крупнейший пакет военной помощи

Украина получит от Швеции еще 1,2 миллиарда долларов. Об этом заявила вице-премьер и министр энергетики и промышленности Швеции Эббу Буш.
«Швеция поддерживает Украину с помощью уже 16-го пакета, это самый крупный на данный момент на сумму 13,3 миллиарда крон (1,2 миллиарда долларов — прим. URA.RU)», — заявила Буш. Ее слова приводит агентство
В пакете будет два военных самолета SAAB ASCC. Они оснащены дальним радиолокационным обнаружением и управлением. Помимо этого будут отправлены боеприпасы, бронированная техника и ракетная система. Истребители Gripen не вошли в военный пакет.
Швеция отложила отправку Gripen, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию F-16. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пал Джонсон отметив, что другие западные страны попросили подождать с отправкой истребителей, передает
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