В мире Европа Швеция выделит Украине крупнейший пакет военной помощи France Press: Швеция потратит на помощь Украине еще 1,2 миллиарда долларов 29 мая 2024 в 15:52 Размер текста - 17 + Украина получит новую военную помощь от Швеции Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получит от Швеции еще 1,2 миллиарда долларов. Об этом заявила вице-премьер и министр энергетики и промышленности Швеции Эббу Буш. «Швеция поддерживает Украину с помощью уже 16-го пакета, это самый крупный на данный момент на сумму 13,3 миллиарда крон (1,2 миллиарда долларов — прим. URA.RU)», — заявила Буш. Ее слова приводит агентство France Press . В пакете будет два военных самолета SAAB ASCC. Они оснащены дальним радиолокационным обнаружением и управлением. Помимо этого будут отправлены боеприпасы, бронированная техника и ракетная система. Истребители Gripen не вошли в военный пакет. Швеция отложила отправку Gripen, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию F-16. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пал Джонсон отметив, что другие западные страны попросили подождать с отправкой истребителей, передает МК.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украина получит от Швеции еще 1,2 миллиарда долларов. Об этом заявила вице-премьер и министр энергетики и промышленности Швеции Эббу Буш. «Швеция поддерживает Украину с помощью уже 16-го пакета, это самый крупный на данный момент на сумму 13,3 миллиарда крон (1,2 миллиарда долларов — прим. URA.RU)», — заявила Буш. Ее слова приводит агентство France Press. В пакете будет два военных самолета SAAB ASCC. Они оснащены дальним радиолокационным обнаружением и управлением. Помимо этого будут отправлены боеприпасы, бронированная техника и ракетная система. Истребители Gripen не вошли в военный пакет. Швеция отложила отправку Gripen, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию F-16. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пал Джонсон отметив, что другие западные страны попросили подождать с отправкой истребителей, передает МК.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям