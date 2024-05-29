Швеция выделит Украине крупнейший пакет военной помощи

France Press: Швеция потратит на помощь Украине еще 1,2 миллиарда долларов
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Вооруженные силы Украины. stock, артиллерия, пушка, всу,  stock
Украина получит новую военную помощь от Швеции Фото:
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Украина получит от Швеции еще 1,2 миллиарда долларов. Об этом заявила вице-премьер и министр энергетики и промышленности Швеции Эббу Буш.

«Швеция поддерживает Украину с помощью уже 16-го пакета, это самый крупный на данный момент на сумму 13,3 миллиарда крон (1,2 миллиарда долларов — прим. URA.RU)», — заявила Буш. Ее слова приводит агентство France Press.

В пакете будет два военных самолета SAAB ASCC. Они оснащены дальним радиолокационным обнаружением и управлением. Помимо этого будут отправлены боеприпасы, бронированная техника и ракетная система. Истребители Gripen не вошли в военный пакет.

Швеция отложила отправку Gripen, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию F-16. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пал Джонсон отметив, что другие западные страны попросили подождать с отправкой истребителей, передает МК.RU.

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Украина получит от Швеции еще 1,2 миллиарда долларов. Об этом заявила вице-премьер и министр энергетики и промышленности Швеции Эббу Буш. «Швеция поддерживает Украину с помощью уже 16-го пакета, это самый крупный на данный момент на сумму 13,3 миллиарда крон (1,2 миллиарда долларов — прим. URA.RU)», — заявила Буш. Ее слова приводит агентство France Press. В пакете будет два военных самолета SAAB ASCC. Они оснащены дальним радиолокационным обнаружением и управлением. Помимо этого будут отправлены боеприпасы, бронированная техника и ракетная система. Истребители Gripen не вошли в военный пакет. Швеция отложила отправку Gripen, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию F-16. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пал Джонсон отметив, что другие западные страны попросили подождать с отправкой истребителей, передает МК.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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