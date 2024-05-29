ООН будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
На конференции по Украине в Швейцарии будут представители ООН, заявил Стефан Дюжаррик Фото:

На конференции по Украине в Швейцарии будет ООН в качестве наблюдателя. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга.

«ООН наблюдатель. Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу», — рассказал Стефан Дюжаррик. Его слова прозвучали на брифинге, который транслировал youtube-канал ООН.

Конференция состоится в середине июня. Россию на нее не пригласили. В Кремле это назвали абсурдом. Ведь обсуждение конфликта на Украине без участия РФ — это несостоятельный процесс. Какие страны будут на конференции — в материале URA.RU.

При этом на мероприятие отказались ехать президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин. Это стало своеобразным сигналом для Украины, признал директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает 360.ru.

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На конференции по Украине в Швейцарии будет ООН в качестве наблюдателя. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга. «ООН наблюдатель. Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу», — рассказал Стефан Дюжаррик. Его слова прозвучали на брифинге, который транслировал youtube-канал ООН. Конференция состоится в середине июня. Россию на нее не пригласили. В Кремле это назвали абсурдом. Ведь обсуждение конфликта на Украине без участия РФ — это несостоятельный процесс. Какие страны будут на конференции — в материале URA.RU. При этом на мероприятие отказались ехать президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин. Это стало своеобразным сигналом для Украины, признал директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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