ООН будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

29 мая 2024 в 21:55 Размер текста - 17 +

На конференции по Украине в Швейцарии будут представители ООН, заявил Стефан Дюжаррик Фото: wikipedia.org/White House На конференции по Украине в Швейцарии будет ООН в качестве наблюдателя. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга. «ООН наблюдатель. Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу», — рассказал Стефан Дюжаррик. Его слова прозвучали на брифинге, который транслировал youtube-канал ООН. Конференция состоится в середине июня. Россию на нее не пригласили. В Кремле это назвали абсурдом. Ведь обсуждение конфликта на Украине без участия РФ — это несостоятельный процесс. Какие страны будут на конференции — в материале URA.RU. При этом на мероприятие отказались ехать президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин. Это стало своеобразным сигналом для Украины, признал директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На конференции по Украине в Швейцарии будет ООН в качестве наблюдателя. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга. «ООН наблюдатель. Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу», — рассказал Стефан Дюжаррик. Его слова прозвучали на брифинге, который транслировал youtube-канал ООН. Конференция состоится в середине июня. Россию на нее не пригласили. В Кремле это назвали абсурдом. Ведь обсуждение конфликта на Украине без участия РФ — это несостоятельный процесс. Какие страны будут на конференции — в материале URA.RU. При этом на мероприятие отказались ехать президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин. Это стало своеобразным сигналом для Украины, признал директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает 360.ru.