ООН будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

На конференции по Украине в Швейцарии будет ООН в качестве наблюдателя. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга.
«ООН наблюдатель. Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу», — рассказал Стефан Дюжаррик. Его слова прозвучали на брифинге, который транслировал
Конференция состоится в середине июня. Россию на нее не пригласили. В Кремле это назвали абсурдом. Ведь обсуждение конфликта на Украине без участия РФ — это несостоятельный процесс. Какие страны будут на конференции — в материале URA.RU.
При этом на мероприятие отказались ехать президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин. Это стало своеобразным сигналом для Украины, признал директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает 360.ru.
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