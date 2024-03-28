Какие страны поедут в Швейцарию на саммит по Украине

Зеленский признал нежелание стран ехать на саммит по Украине из-за России

29 марта 2024 в 02:22 Размер текста - 17 +

Саммит должен пройти летом в Швейцарии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начало конференции по урегулированию конфликта на Украине в Швеции запланировано на середину 2024 года. Еще в феврале провести конференцию предложил украинский лидер Владимир Зеленский. О том, какие страны поедут на саммит и что о нем известно — в материале URA.RU. Когда состоится саммит Первый раунд конференции запланирован на лето 2024 года. Примерные сроки анонсировала президент Швейцарии Виола Амхерд. По ее словам, «мирный саммит» должен оказаться многообещающим и перспективным. Какие страны МИД Швейцарии планирует пригласить Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что у стран БРИКС имеются свои планы по решению украинского вопроса. По его словам, всего их около десяти, причем некоторые из них засекречены. Он подчеркнул, что цель саммита заключается в том, чтобы изложить эти идеи, проанализировать их и «шаг за шагом прийти к миру». Анонсировавший конференцию Владимир Зеленский уверен, что на встречу не стоит приглашать российских представителей. Однако Кассис заявил, что РФ будет приглашена на встречу. Позже Зеленский рассказал, что не все страны-участницы саммита по Украине в Швейцарии хотят ехать туда из-за отношений с Россией. Он уточнил, что сейчас Киев ждет согласия от партнеров. «Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в своих отношениях между собой и Россией», — сказал он. КНР настаивает на участии России в саммите по Украине Также участие РФ в саммите по Украине поддержала КНР, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источники. По их словам, Пекин поддерживает «прагматичный» взгляд Швейцарии на способы достижения мира. В публикации отмечается, что вариант переговоров без участия РФ невозможен. Однако европейские дипломаты сомневаются, что российские представители приедут на встречу. Из-за приглашения глава СНБО Данилов нецензурно оскорбил спецпреда КНР Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов исказил имя китайского спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя, комментируя его слова о том, что Россия должна присутствовать на переговорах по Украине. По его словам, этот вопрос не может решать «какой-то» китайский дипломат. После этого Владимир Зеленский уволил Данилова с поста главы СНБО и перевел его на другую должность. Украина позвала нейтральную Индию Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 28 марта посетил Индию, где намеревался уделить особое внимание саммиту в Швейцарии. Отправляясь в Дели по приглашению главы индийского МИДа Субраманияма Джайшанкара, Кулеба признался, что Киев считает Индию глобальной державой с «мощным международным голосом». Также на саммите украинская сторона ожидает увидеть страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Глава Офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что на заседание приглашены лидеры больше 160 стран. До приезда Кулебы в Дели именно он вел переговоры о саммите с индийскими представителями. Россия отказалась участвовать в конференции Россия не намерена участвовать в мирном саммите, посвященном украинскому конфликту, даже если будет приглашена официально, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что заседание будет посвящено продвижению формуле мира, предложенной Киевом. Украинский план мира подразумевает вывод войск РФ на границы 1991 года, а также обязательные репарации Киеву со стороны Москвы. Когда Украина сможет обсудить «формулу мира» с Россией Обсуждения Украины с Россией могут проходить в рамках возможных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев сделал так называемую «формулу мира» в виде «меню», из которого разные страны могли бы выбрать пункты, над которыми хотели бы работать. На основании выбранных направлений будут сформированы группы. «Затем между вторым и третьим саммитом может проходить общение с Россией, согласно правилам, одобренным участниками», — сказал Кулеба в интервью индийскому телеканалу NDTV во время визита в Индию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начало конференции по урегулированию конфликта на Украине в Швеции запланировано на середину 2024 года. Еще в феврале провести конференцию предложил украинский лидер Владимир Зеленский. О том, какие страны поедут на саммит и что о нем известно — в материале URA.RU. Первый раунд конференции запланирован на лето 2024 года. Примерные сроки анонсировала президент Швейцарии Виола Амхерд. По ее словам, «мирный саммит» должен оказаться многообещающим и перспективным. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что у стран БРИКС имеются свои планы по решению украинского вопроса. По его словам, всего их около десяти, причем некоторые из них засекречены. Он подчеркнул, что цель саммита заключается в том, чтобы изложить эти идеи, проанализировать их и «шаг за шагом прийти к миру». Анонсировавший конференцию Владимир Зеленский уверен, что на встречу не стоит приглашать российских представителей. Однако Кассис заявил, что РФ будет приглашена на встречу. Позже Зеленский рассказал, что не все страны-участницы саммита по Украине в Швейцарии хотят ехать туда из-за отношений с Россией. Он уточнил, что сейчас Киев ждет согласия от партнеров. «Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в своих отношениях между собой и Россией», — сказал он. Также участие РФ в саммите по Украине поддержала КНР, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источники. По их словам, Пекин поддерживает «прагматичный» взгляд Швейцарии на способы достижения мира. В публикации отмечается, что вариант переговоров без участия РФ невозможен. Однако европейские дипломаты сомневаются, что российские представители приедут на встречу. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов исказил имя китайского спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя, комментируя его слова о том, что Россия должна присутствовать на переговорах по Украине. По его словам, этот вопрос не может решать «какой-то» китайский дипломат. После этого Владимир Зеленский уволил Данилова с поста главы СНБО и перевел его на другую должность. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 28 марта посетил Индию, где намеревался уделить особое внимание саммиту в Швейцарии. Отправляясь в Дели по приглашению главы индийского МИДа Субраманияма Джайшанкара, Кулеба признался, что Киев считает Индию глобальной державой с «мощным международным голосом». Также на саммите украинская сторона ожидает увидеть страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Глава Офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что на заседание приглашены лидеры больше 160 стран. До приезда Кулебы в Дели именно он вел переговоры о саммите с индийскими представителями. Россия не намерена участвовать в мирном саммите, посвященном украинскому конфликту, даже если будет приглашена официально, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что заседание будет посвящено продвижению формуле мира, предложенной Киевом. Украинский план мира подразумевает вывод войск РФ на границы 1991 года, а также обязательные репарации Киеву со стороны Москвы. Обсуждения Украины с Россией могут проходить в рамках возможных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев сделал так называемую «формулу мира» в виде «меню», из которого разные страны могли бы выбрать пункты, над которыми хотели бы работать. На основании выбранных направлений будут сформированы группы. «Затем между вторым и третьим саммитом может проходить общение с Россией, согласно правилам, одобренным участниками», — сказал Кулеба в интервью индийскому телеканалу NDTV во время визита в Индию.