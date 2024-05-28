Песков назвал абсурдом конференцию в Швейцарии по Украине

Идея проведения конференции в Швейцарии, посвященной урегулированию ситуации вокруг Украины, без участия России абсурдна. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конференция, которая, ну, с нашей точки зрения, абсолютно бесперспективна в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины, потому что собираться и серьёзно обсуждать эти вопросы без участия нашей страны. Это абсурд», — передает слова Пескова RT.
Он добавил, что Россия считает такие действия бесперспективными и неспособными привести к осязаемым результатам в урегулировании кризиса вокруг Украины. В настоящее время также нет никаких конкретных планов по проведению мирной конференции по Украине в Саудовской Аравии с участием России, заключил Песков.
Саммит по Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Однако Россия не примет в нем участие. Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии не принесет результатов, даже если в ней будет участвовать Китай.
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