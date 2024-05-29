Бастрыкин поручил разобраться с переработками челябинских водителей

29 мая 2024 в 23:12 Размер текста - 17 +

Глава СКР поручил предоставить доклад Фото: Следственный комитет РФ Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения трудовых прав водителей общественного автотранспорта в Челябинской области. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Работник одного из предприятий сообщил, что водители трамваев работают нередко более 8 часов по три-четыре смены подряд. Кроме того, заявитель говорит, что в связи с увеличенной нагрузкой водителям становится плохо, а ситуация на протяжении длительного времени не меняется», — пишет telegam-канале СК. Следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ по Челябинской области Константинову доложить о ходе процессуальной проверки. Ране медсестра «Автохозяйство администрации ЗГО» Олеся Гусева направила жалобу Бастрыкину. Она сообщила, что в Златоусте водители трамваев из-за постоянных переработок засыпают за рулем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения трудовых прав водителей общественного автотранспорта в Челябинской области. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Работник одного из предприятий сообщил, что водители трамваев работают нередко более 8 часов по три-четыре смены подряд. Кроме того, заявитель говорит, что в связи с увеличенной нагрузкой водителям становится плохо, а ситуация на протяжении длительного времени не меняется», — пишет telegam-канале СК. Следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ по Челябинской области Константинову доложить о ходе процессуальной проверки. Ране медсестра «Автохозяйство администрации ЗГО» Олеся Гусева направила жалобу Бастрыкину. Она сообщила, что в Златоусте водители трамваев из-за постоянных переработок засыпают за рулем.