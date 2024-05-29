Бастрыкин поручил разобраться с переработками челябинских водителей

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Глава СКР поручил предоставить доклад Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения трудовых прав водителей общественного автотранспорта в Челябинской области. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Работник одного из предприятий сообщил, что водители трамваев работают нередко более 8 часов по три-четыре смены подряд. Кроме того, заявитель говорит, что в связи с увеличенной нагрузкой водителям становится плохо, а ситуация на протяжении длительного времени не меняется», — пишет telegam-канале СК.

Следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ по Челябинской области Константинову доложить о ходе процессуальной проверки.

Ране медсестра «Автохозяйство администрации ЗГО» Олеся Гусева направила жалобу Бастрыкину. Она сообщила, что в Златоусте водители трамваев из-за постоянных переработок засыпают за рулем.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения трудовых прав водителей общественного автотранспорта в Челябинской области. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Работник одного из предприятий сообщил, что водители трамваев работают нередко более 8 часов по три-четыре смены подряд. Кроме того, заявитель говорит, что в связи с увеличенной нагрузкой водителям становится плохо, а ситуация на протяжении длительного времени не меняется», — пишет telegam-канале СК. Следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ по Челябинской области Константинову доложить о ходе процессуальной проверки. Ране медсестра «Автохозяйство администрации ЗГО» Олеся Гусева направила жалобу Бастрыкину. Она сообщила, что в Златоусте водители трамваев из-за постоянных переработок засыпают за рулем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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