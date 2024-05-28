Бастрыкину пожаловались на переработки засыпающих за рулем водителей в Златоусте. Видео

29 мая 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Из-за переработок водители трамвая засыпают за рулем (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте Челябинской области водители трамваев из-за постоянных переработок засыпают за рулем. Об этом сообщила URA.RU медсестра «Автохозяйство администрации ЗГО» Олеся Гусева, направив обращения главе СКР Александру Бастрыкину. «Водители трамваев работают по 12 часов три-четыре смены подряд и спят максимум четыре часа. Им становится плохо за рулем, они часто засыпают. Это может привести к росту серьезных аварий», — рассказала URA.RU Гусева. Медсестра рассказала, что ей больно смотреть, как на водителей давят и уговаривают брать дополнительные смены для того, чтобы получить обещанную зарплату в размере 50 тысяч рублей. По словам Гусевой, многие не выдерживают и увольняются: по данным медсестры, в мае намерены уйти пять водителей. «В середине мая один из водителей уже заснул за рулем во время третьей длинной смены. Ее пытались уговорить, чтобы она сослалась на обморок, но она настояла, что именно заснула. Тогда обошлось без жертв, но после проверок и штрафов нарушения продолжаются», — говорит на видео Гусева Бастрыкину. URA.RU направило запрос в МУП «Автохозяйство администрации ЗГО». К моменту публикации новости ответ на него не поступал. Ранее URA.RU сообщало, что 15 мая в Златоусте водитель трамвая врезалась в другой трамвай, который стоял на остановке. Травмы получили водитель и один из пассажиров. В сентябре 2023 года Бастрыкин уже поручал проверить трамвайное депо, где сотрудники пожаловались на невыносимые условия работы. В октябре Бастрыкин потребовал повторный доклад, так как ситуация не изменилась. В декабре работой МУП «Автохозяйство» заинтересовались силовики, усмотрев в деятельности организации признаки преступлений по двум статьям Уголовного кодекса — подлогу и превышению служебных полномочий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте Челябинской области водители трамваев из-за постоянных переработок засыпают за рулем. Об этом сообщила URA.RU медсестра «Автохозяйство администрации ЗГО» Олеся Гусева, направив обращения главе СКР Александру Бастрыкину. «Водители трамваев работают по 12 часов три-четыре смены подряд и спят максимум четыре часа. Им становится плохо за рулем, они часто засыпают. Это может привести к росту серьезных аварий», — рассказала URA.RU Гусева. Медсестра рассказала, что ей больно смотреть, как на водителей давят и уговаривают брать дополнительные смены для того, чтобы получить обещанную зарплату в размере 50 тысяч рублей. По словам Гусевой, многие не выдерживают и увольняются: по данным медсестры, в мае намерены уйти пять водителей. «В середине мая один из водителей уже заснул за рулем во время третьей длинной смены. Ее пытались уговорить, чтобы она сослалась на обморок, но она настояла, что именно заснула. Тогда обошлось без жертв, но после проверок и штрафов нарушения продолжаются», — говорит на видео Гусева Бастрыкину. URA.RU направило запрос в МУП «Автохозяйство администрации ЗГО». К моменту публикации новости ответ на него не поступал. Ранее URA.RU сообщало, что 15 мая в Златоусте водитель трамвая врезалась в другой трамвай, который стоял на остановке. Травмы получили водитель и один из пассажиров. В сентябре 2023 года Бастрыкин уже поручал проверить трамвайное депо, где сотрудники пожаловались на невыносимые условия работы. В октябре Бастрыкин потребовал повторный доклад, так как ситуация не изменилась. В декабре работой МУП «Автохозяйство» заинтересовались силовики, усмотрев в деятельности организации признаки преступлений по двум статьям Уголовного кодекса — подлогу и превышению служебных полномочий.