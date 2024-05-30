Собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ Гулько не пустили в Грузию

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Вид на здание МГУ им. Ломоносова со стороны Воробьевых гор. Москва, мгу, московский государственный университет
Собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ после депортации не пустили в Грузию Фото:

Бывший студент МГУ Сергей Гулько, высланный из России за попытку сбора средств для ВСУ и распространение националистической информации, не смог отправиться в Грузию. Ему отказали во въезде.

«Изначально я поехал в Грузию. Там мне отказали во въезде без объяснения причин», — рассказал Гулько РИА Новости. Он добавил, что изначально его хотели отправить обратно в Россию, но в итоге он смог купить билет в другую страну.

Гулько, который ранее учился на факультете фундаментальной медицины МГУ, теперь находится за границей и планирует продолжить образование, чтобы получить диплом врача. «Я сейчас занят поиском работы, денег особо нет», — отметил экс-студент.

Ранее стало известно, что студент из Украины, обучавшийся на факультете фундаментальной медицины МГУ, был отчислен после ареста за попытку сбора средств для ВСУ и распространение националистических материалов. Гулько учился на платной основе как иностранный студент. В университете он не демонстрировал свои политические взгляды. Ранее сообщалось, что Гулько вышлют из России.

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Бывший студент МГУ Сергей Гулько, высланный из России за попытку сбора средств для ВСУ и распространение националистической информации, не смог отправиться в Грузию. Ему отказали во въезде. «Изначально я поехал в Грузию. Там мне отказали во въезде без объяснения причин», — рассказал Гулько РИА Новости. Он добавил, что изначально его хотели отправить обратно в Россию, но в итоге он смог купить билет в другую страну. Гулько, который ранее учился на факультете фундаментальной медицины МГУ, теперь находится за границей и планирует продолжить образование, чтобы получить диплом врача. «Я сейчас занят поиском работы, денег особо нет», — отметил экс-студент. Ранее стало известно, что студент из Украины, обучавшийся на факультете фундаментальной медицины МГУ, был отчислен после ареста за попытку сбора средств для ВСУ и распространение националистических материалов. Гулько учился на платной основе как иностранный студент. В университете он не демонстрировал свои политические взгляды. Ранее сообщалось, что Гулько вышлют из России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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