Собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ Гулько не пустили в Грузию

Бывший студент МГУ Сергей Гулько, высланный из России за попытку сбора средств для ВСУ и распространение националистической информации, не смог отправиться в Грузию. Ему отказали во въезде.
«Изначально я поехал в Грузию. Там мне отказали во въезде без объяснения причин», — рассказал Гулько РИА Новости. Он добавил, что изначально его хотели отправить обратно в Россию, но в итоге он смог купить билет в другую страну.
Гулько, который ранее учился на факультете фундаментальной медицины МГУ, теперь находится за границей и планирует продолжить образование, чтобы получить диплом врача. «Я сейчас занят поиском работы, денег особо нет», — отметил экс-студент.
Ранее стало известно, что студент из Украины, обучавшийся на факультете фундаментальной медицины МГУ, был отчислен после ареста за попытку сбора средств для ВСУ и распространение националистических материалов. Гулько учился на платной основе как иностранный студент. В университете он не демонстрировал свои политические взгляды. Ранее сообщалось, что Гулько вышлют из России.
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