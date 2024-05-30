Собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ Гулько не пустили в Грузию

30 мая 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ после депортации не пустили в Грузию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший студент МГУ Сергей Гулько, высланный из России за попытку сбора средств для ВСУ и распространение националистической информации, не смог отправиться в Грузию. Ему отказали во въезде. «Изначально я поехал в Грузию. Там мне отказали во въезде без объяснения причин», — рассказал Гулько РИА Новости. Он добавил, что изначально его хотели отправить обратно в Россию, но в итоге он смог купить билет в другую страну. Гулько, который ранее учился на факультете фундаментальной медицины МГУ, теперь находится за границей и планирует продолжить образование, чтобы получить диплом врача. «Я сейчас занят поиском работы, денег особо нет», — отметил экс-студент. Ранее стало известно, что студент из Украины, обучавшийся на факультете фундаментальной медицины МГУ, был отчислен после ареста за попытку сбора средств для ВСУ и распространение националистических материалов. Гулько учился на платной основе как иностранный студент. В университете он не демонстрировал свои политические взгляды. Ранее сообщалось, что Гулько вышлют из России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший студент МГУ Сергей Гулько, высланный из России за попытку сбора средств для ВСУ и распространение националистической информации, не смог отправиться в Грузию. Ему отказали во въезде. «Изначально я поехал в Грузию. Там мне отказали во въезде без объяснения причин», — рассказал Гулько РИА Новости. Он добавил, что изначально его хотели отправить обратно в Россию, но в итоге он смог купить билет в другую страну. Гулько, который ранее учился на факультете фундаментальной медицины МГУ, теперь находится за границей и планирует продолжить образование, чтобы получить диплом врача. «Я сейчас занят поиском работы, денег особо нет», — отметил экс-студент. Ранее стало известно, что студент из Украины, обучавшийся на факультете фундаментальной медицины МГУ, был отчислен после ареста за попытку сбора средств для ВСУ и распространение националистических материалов. Гулько учился на платной основе как иностранный студент. В университете он не демонстрировал свои политические взгляды. Ранее сообщалось, что Гулько вышлют из России.