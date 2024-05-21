Отчисленного из МГУ студента, помогавшего ВСУ, депортируют из РФ

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Виды с квадрокоптера. Екатеринбург, шпиль, звезда, город москва, здание мгу, вид сверху, университетская площадь
Студент ранее был отчислен из МГУ Фото:

Украинского студента Сергея Гулько, которого отчислили из МГУ за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для Вооруженных сил Украины, вышлют из России. Об этом сообщили в пресс-службе Троицкого суда Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С. В. в спецучреждение для иностранцев, подлежащих депортации», — пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Согласно законодательству, у Гулько есть возможность обжаловать это решение.

Сообщалось, что студент из Украины, обучавшийся на факультете фундаментальной медицины МГУ, был отчислен после ареста за попытку сбора средств для ВСУ и распространение националистических материалов. Гулько учился на платной основе как иностранный студент. В университете он не демонстрировал свои политические взгляды.

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Украинского студента Сергея Гулько, которого отчислили из МГУ за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для Вооруженных сил Украины, вышлют из России. Об этом сообщили в пресс-службе Троицкого суда Москвы. «Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С. В. в спецучреждение для иностранцев, подлежащих депортации», — пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Согласно законодательству, у Гулько есть возможность обжаловать это решение. Сообщалось, что студент из Украины, обучавшийся на факультете фундаментальной медицины МГУ, был отчислен после ареста за попытку сбора средств для ВСУ и распространение националистических материалов. Гулько учился на платной основе как иностранный студент. В университете он не демонстрировал свои политические взгляды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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