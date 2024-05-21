Отчисленного из МГУ студента, помогавшего ВСУ, депортируют из РФ

21 мая 2024 в 06:49 Размер текста - 17 +

Студент ранее был отчислен из МГУ Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU Украинского студента Сергея Гулько, которого отчислили из МГУ за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для Вооруженных сил Украины, вышлют из России. Об этом сообщили в пресс-службе Троицкого суда Москвы. «Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С. В. в спецучреждение для иностранцев, подлежащих депортации», — пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Согласно законодательству, у Гулько есть возможность обжаловать это решение. Сообщалось, что студент из Украины, обучавшийся на факультете фундаментальной медицины МГУ, был отчислен после ареста за попытку сбора средств для ВСУ и распространение националистических материалов. Гулько учился на платной основе как иностранный студент. В университете он не демонстрировал свои политические взгляды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинского студента Сергея Гулько, которого отчислили из МГУ за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для Вооруженных сил Украины, вышлют из России. Об этом сообщили в пресс-службе Троицкого суда Москвы. «Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С. В. в спецучреждение для иностранцев, подлежащих депортации», — пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Согласно законодательству, у Гулько есть возможность обжаловать это решение. Сообщалось, что студент из Украины, обучавшийся на факультете фундаментальной медицины МГУ, был отчислен после ареста за попытку сбора средств для ВСУ и распространение националистических материалов. Гулько учился на платной основе как иностранный студент. В университете он не демонстрировал свои политические взгляды.