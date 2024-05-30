30 мая 2024

Молдавия и Украина договорились о транзите газа России в Приднестровье

© Служба новостей «URA.RU»
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Молдавия и Украина достигли неофициального соглашения о сохранении транзита российского газа в Приднестровье, сообщил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

«Мы не будем препятствовать этому транзиту, потому что не хотим создавать кризис в регионе», — заявил Парликов в интервью Bloomberg, подчеркнув, что Молдавия не будет выступать гарантом по газовым контрактам. Контракт на поставку газа является важным источником дохода для Приднестровья.

Парликов упомянул возможность транзита российского газа через Турцию как «жизнеспособный вариант». Однако существующая инфраструктура трубопровода не позволяет полностью обойти Украину.

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Молдавия и Украина достигли неофициального соглашения о сохранении транзита российского газа в Приднестровье, сообщил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. «Мы не будем препятствовать этому транзиту, потому что не хотим создавать кризис в регионе», — заявил Парликов в интервью Bloomberg, подчеркнув, что Молдавия не будет выступать гарантом по газовым контрактам. Контракт на поставку газа является важным источником дохода для Приднестровья. Парликов упомянул возможность транзита российского газа через Турцию как «жизнеспособный вариант». Однако существующая инфраструктура трубопровода не позволяет полностью обойти Украину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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