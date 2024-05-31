Белоусов: на южных границах ОДКБ сложилась сложная обстановка. Фото, видео

31 мая 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов переговорил с главой Минобороны Таджикистана Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ситуация на южных границах ОДКБ остается сложной, как и в самом Таджикистане. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов во время рабочей встречи с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Алма-Ате. «Ключевой вопрос связан с тем, что мы сейчас на острие, обстановка на южных границах зоны ОДКБ остается достаточно сложной, более того, она обостряется. Ситуация и процессы, которые идут в Афганистане, тоже достаточно сложные», — заявил Андрей Белоусов, сообщило URA.RU пресс-служба Минобороны РФ. Белоусов отметил, что все эти процессы требуют повышенного внимания как со стороны России, так и с Таджикистана Между двумя военными ведомствами уже давно налажена плодотворная работа. Это касается нескольких аспектов, прежде всего — подготовка военных Таджикистана на 201-й российской базе. Белоусов уверен, что Россия и Таджикистан, страна остается важным и надежным стратегическим РФ, отметил Мирзо, смогут вместе противостоят внешним силам. Также глава Минобороны Таджикистана отметил, что вопрос с функционированием базы РФ решен, хоть и были некоторые сложности из-за местного закона. Российская база в Таджикистане появилась в 2004 году. Она входит в состав ЦВО. Ее цель — укрепление национальных интересов РФ в центрально-азиатском регионе. Переговоры Белоусова и минобороны Таджикистана Фото: пресс-служба Минобороны РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ситуация на южных границах ОДКБ остается сложной, как и в самом Таджикистане. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов во время рабочей встречи с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Алма-Ате. «Ключевой вопрос связан с тем, что мы сейчас на острие, обстановка на южных границах зоны ОДКБ остается достаточно сложной, более того, она обостряется. Ситуация и процессы, которые идут в Афганистане, тоже достаточно сложные», — заявил Андрей Белоусов, сообщило URA.RU пресс-служба Минобороны РФ. Белоусов отметил, что все эти процессы требуют повышенного внимания как со стороны России, так и с Таджикистана Между двумя военными ведомствами уже давно налажена плодотворная работа. Это касается нескольких аспектов, прежде всего — подготовка военных Таджикистана на 201-й российской базе. Белоусов уверен, что Россия и Таджикистан, страна остается важным и надежным стратегическим РФ, отметил Мирзо, смогут вместе противостоят внешним силам. Также глава Минобороны Таджикистана отметил, что вопрос с функционированием базы РФ решен, хоть и были некоторые сложности из-за местного закона. Российская база в Таджикистане появилась в 2004 году. Она входит в состав ЦВО. Ее цель — укрепление национальных интересов РФ в центрально-азиатском регионе.