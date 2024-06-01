В США отказались назвать срок подписания соглашения о безопасности с Украиной

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В США не могут назвать срок подписания с Украиной соглашения о безопасности
В США не могут назвать срок подписания с Украиной соглашения о безопасности Фото:
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В США ведутся дискуссии по поводу подписания с Киевом соглашения о гарантиях безопасности. Об этом сообщил директор по делам Европы в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер. 

«Я сейчас не могу анонсировать, когда мы будем подписывать это соглашение. Скажу лишь, что мы ведем дискуссии», — передает слова Карпентера ТАСС. Он также подтвердил, что обсуждения на тему предоставления Украине гарантий безопасности начались на двусторонней основе на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года и продолжаются с тех пор. Однако конкретные сроки реализации такого соглашения пока не анонсируются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно договоренности, Швеция будет выделять помощь Киеву на сумму в 2,2 млрд евро в год с 2024 по 2026 год.

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В США ведутся дискуссии по поводу подписания с Киевом соглашения о гарантиях безопасности. Об этом сообщил директор по делам Европы в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер.  «Я сейчас не могу анонсировать, когда мы будем подписывать это соглашение. Скажу лишь, что мы ведем дискуссии», — передает слова Карпентера ТАСС. Он также подтвердил, что обсуждения на тему предоставления Украине гарантий безопасности начались на двусторонней основе на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года и продолжаются с тех пор. Однако конкретные сроки реализации такого соглашения пока не анонсируются. Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно договоренности, Швеция будет выделять помощь Киеву на сумму в 2,2 млрд евро в год с 2024 по 2026 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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