Зеленский договорился со Швецией и пообещал соглашения еще с тремя странами

Зеленский заключил со Швецией соглашение о безопасности

31 мая 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Зеленский подписал в Швеции соглашения о сотрудничестве со страной в сфере безопасности Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно нему, с 2024 по 2026 года Швеция будет выделять помощь Киеву на сумму в 2,2 млрд евро в год. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте президента Украины. Кроме того, были анонсированы еще три соглашения во время встречи с лидерами стран Северной Европы. «В течение 2024—2026 годов Швеция предоставит нашей стране военную помощь на 75 млрд шведских крон (около 6,5 млрд евро), что примерно составит 2,2 млрд евро в год», — передает сайт президента Украины. Отмечается, что в течение действия соглашения сумма помощи буде расти. В рамках военной поддержки Швеция также предоставляет помощь, включающую авиационные и противовоздушные средства, бронетехнику, артиллерию, усиление морской безопасности, разминирование и беспилотные аппараты. Украина получит от Швеции артиллерийские системы Archer и боевые машины CV90. Помимо передачи техники, планируется исследовать возможности совместного производства. В рамках соглашения Украина получит специализированные самолеты ASC 890. Также обсуждается передача истребителей JAS 39 Gripen, включая программы обучения для украинских специалистов. Кроме того, Швеция поддержит Украину в развитии современного оборонно-промышленного потенциала, предусматривая двустороннее сотрудничество в области локализации, ремонта, технического обслуживания и производства шведской оборонной продукции на территории Украины. Также Швеция ясно выразила свою поддержку усилиям Украины на пути к членству в Евросоюзе и НАТО. Зеленский отметил, что в дальнейшем будет подписано еще три соглашения. «Сегодня Украина подпишет сразу три соглашения по безопасности, которые зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку», — написал глава Украины в своем telegram-канале. Среди ключевых приоритетов Украины на саммите президент назвал создание совместных предприятий для производства систем ПВО, оснащение украинской армии оружием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно нему, с 2024 по 2026 года Швеция будет выделять помощь Киеву на сумму в 2,2 млрд евро в год. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте президента Украины. Кроме того, были анонсированы еще три соглашения во время встречи с лидерами стран Северной Европы. «В течение 2024—2026 годов Швеция предоставит нашей стране военную помощь на 75 млрд шведских крон (около 6,5 млрд евро), что примерно составит 2,2 млрд евро в год», — передает сайт президента Украины. Отмечается, что в течение действия соглашения сумма помощи буде расти. В рамках военной поддержки Швеция также предоставляет помощь, включающую авиационные и противовоздушные средства, бронетехнику, артиллерию, усиление морской безопасности, разминирование и беспилотные аппараты. Украина получит от Швеции артиллерийские системы Archer и боевые машины CV90. Помимо передачи техники, планируется исследовать возможности совместного производства. В рамках соглашения Украина получит специализированные самолеты ASC 890. Также обсуждается передача истребителей JAS 39 Gripen, включая программы обучения для украинских специалистов. Кроме того, Швеция поддержит Украину в развитии современного оборонно-промышленного потенциала, предусматривая двустороннее сотрудничество в области локализации, ремонта, технического обслуживания и производства шведской оборонной продукции на территории Украины. Также Швеция ясно выразила свою поддержку усилиям Украины на пути к членству в Евросоюзе и НАТО. Зеленский отметил, что в дальнейшем будет подписано еще три соглашения. «Сегодня Украина подпишет сразу три соглашения по безопасности, которые зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку», — написал глава Украины в своем telegram-канале. Среди ключевых приоритетов Украины на саммите президент назвал создание совместных предприятий для производства систем ПВО, оснащение украинской армии оружием.