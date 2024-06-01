Экс-губернатор ХМАО собрала политэлиты на встречу в доме правительства

Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова собрала мэров и спикеров местных дум в окружном доме правительства для того, чтобы попрощаться с ними после отставки. Об этом URA.RU рассказали присутствующие на встрече.
«Наталья Владимировна попрощалась с муниципалами и напоследок дала им напутствие дружить с законодательной и исполнительной властью. А в ответ получила два букета цветов и памятный фотоальбом. Встреча заняла от силы четыре минуты», — рассказал один из присутствующих она встрече.
В 11 утра полпред президента в УрФО Владимир Якушев представит врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука югорским политэлитам. Участие в мероприятии примет и экс-глава Югры Наталья Комарова. Затем Кухарук проведет первое заседание окружного правительства. Там будут заслушаны доклады заместителей губернатора и югорских мэров по оперативной обстановке и ситуации с паводком и лесными пожарами.
Ранее URA.RU сообщало, что 30 мая Комарова ушла в отставку с поста губернатора Югры. Она занимала эту должность с 2010 года.
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