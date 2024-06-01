01 июня 2024
31 мая 2024

Экс-губернатор ХМАО собрала политэлиты на встречу в доме правительства

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Комарова попрощалась с мэрами и спикерами дум ХМАО
Комарова попрощалась с мэрами и спикерами дум ХМАО Фото:

Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова собрала мэров и спикеров местных дум в окружном доме правительства для того, чтобы попрощаться с ними после отставки. Об этом URA.RU рассказали присутствующие на встрече.

«Наталья Владимировна попрощалась с муниципалами и напоследок дала им напутствие дружить с законодательной и исполнительной властью. А в ответ получила два букета цветов и памятный фотоальбом. Встреча заняла от силы четыре минуты», — рассказал один из присутствующих она встрече.

В 11 утра полпред президента в УрФО Владимир Якушев представит врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука югорским политэлитам. Участие в мероприятии примет и экс-глава Югры Наталья Комарова. Затем Кухарук проведет первое заседание окружного правительства. Там будут заслушаны доклады заместителей губернатора и югорских мэров по оперативной обстановке и ситуации с паводком и лесными пожарами.

Ранее URA.RU сообщало, что 30 мая Комарова ушла в отставку с поста губернатора Югры. Она занимала эту должность с 2010 года.

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Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова собрала мэров и спикеров местных дум в окружном доме правительства для того, чтобы попрощаться с ними после отставки. Об этом URA.RU рассказали присутствующие на встрече. «Наталья Владимировна попрощалась с муниципалами и напоследок дала им напутствие дружить с законодательной и исполнительной властью. А в ответ получила два букета цветов и памятный фотоальбом. Встреча заняла от силы четыре минуты», — рассказал один из присутствующих она встрече. В 11 утра полпред президента в УрФО Владимир Якушев представит врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука югорским политэлитам. Участие в мероприятии примет и экс-глава Югры Наталья Комарова. Затем Кухарук проведет первое заседание окружного правительства. Там будут заслушаны доклады заместителей губернатора и югорских мэров по оперативной обстановке и ситуации с паводком и лесными пожарами. Ранее URA.RU сообщало, что 30 мая Комарова ушла в отставку с поста губернатора Югры. Она занимала эту должность с 2010 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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