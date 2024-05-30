Губернатор ХМАО Наталья Комарова ушла в отставку

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Наталья Комарова объявила о своем уходе с поста губернатора
Наталья Комарова объявила о своем уходе с поста губернатора Фото:

Глава ХМАО Наталья Комарова досрочно сложила полномочия. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Завершаю работу в качестве губернатора Автономного округа. Перехожу на другую работу», — заявила Комарова.

Ранее URA.RU писало, что в политтусовке ХМАО вновь начали муссироваться слухи об отставке Комаровой, однако внутриполитический блок их опровергал. Источники в политистеблишменте «тюменской матрешки» сообщают, что претендентом на пост главы региона может быть глава Тюмени Руслан Кухарук. 

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Глава ХМАО Наталья Комарова досрочно сложила полномочия. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Завершаю работу в качестве губернатора Автономного округа. Перехожу на другую работу», — заявила Комарова. Ранее URA.RU писало, что в политтусовке ХМАО вновь начали муссироваться слухи об отставке Комаровой, однако внутриполитический блок их опровергал. Источники в политистеблишменте «тюменской матрешки» сообщают, что претендентом на пост главы региона может быть глава Тюмени Руслан Кухарук. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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