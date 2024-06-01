01 июня 2024
31 мая 2024

Врио губернатора ХМАО предложил Комаровой стать сенатором Совфеда

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Руслана Кухарука представили югорским политэлитам
Руслана Кухарука представили югорским политэлитам Фото:

Новый врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук попросит экс-главу региона Наталью Комарову представлять округ в Совете Федерации. Об этом он заявил во время своего представления югорским политэлитам в окружном правительстве, передает корреспондент URA.RU.

«Я буду просить Наталью Владимировну Комарову представлять Югру в Совете Федерации», — заявил Кухарук. Он также обозначил, что экс-глава региона продолжит работу над расселением аварийного жилищного фонда и другими нацпроектами, но уже на федеральном уровне.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова собрала политэлиты на встречу в доме правительства. Она попрощалась с ними после отставки. 

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Новый врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук попросит экс-главу региона Наталью Комарову представлять округ в Совете Федерации. Об этом он заявил во время своего представления югорским политэлитам в окружном правительстве, передает корреспондент URA.RU. «Я буду просить Наталью Владимировну Комарову представлять Югру в Совете Федерации», — заявил Кухарук. Он также обозначил, что экс-глава региона продолжит работу над расселением аварийного жилищного фонда и другими нацпроектами, но уже на федеральном уровне. Ранее URA.RU сообщало, что экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова собрала политэлиты на встречу в доме правительства. Она попрощалась с ними после отставки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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