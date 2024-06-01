Врио губернатора ХМАО предложил Комаровой стать сенатором Совфеда

Новый врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук попросит экс-главу региона Наталью Комарову представлять округ в Совете Федерации. Об этом он заявил во время своего представления югорским политэлитам в окружном правительстве, передает корреспондент URA.RU.
«Я буду просить Наталью Владимировну Комарову представлять Югру в Совете Федерации», — заявил Кухарук. Он также обозначил, что экс-глава региона продолжит работу над расселением аварийного жилищного фонда и другими нацпроектами, но уже на федеральном уровне.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова собрала политэлиты на встречу в доме правительства. Она попрощалась с ними после отставки.
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