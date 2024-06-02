В самолете, летевшем из Москвы в Турцию, из-за жары погибла кошка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кошка погибла во время перелета из-за высокой температуры на борту самолета, пишет "Осторожно, Москва"
Кошка погибла во время перелета из-за высокой температуры на борту самолета, пишет "Осторожно, Москва" Фото:

На борту самолета авиакомпании Utair, летевшего из Москвы в Турцию, погибла кошка по кличке Маруся. Из-за жары в салоне самолёта и недостатка воздуха животное не пережило перелет.

«На борту самолета из-за жары погибла кошка», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». Там добавили, что во время посадки в Анталье в салоне было очень душно, кондиционеры работали плохо. Хозяева пытались разместить кошку поближе к проходу, чтобы ей было легче дышать, но бортпроводник потребовал переместить ее вглубь салона.

В результате Маруся начала паниковать, задыхаясь от нехватки воздуха. Пассажиры просили о помощи, но бортпроводники никак не отреагировали на их мольбы. В итоге кошка умерла прямо в салоне самолета под одним из сидений. После приземления сотрудники аэропорта забрали тело животного у владельцев. Семья намерена подать жалобу в авиакомпанию Utair в связи с гибелью их питомца из-за ненадлежащих условий перевозки, передали в telegram-канале. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На борту самолета авиакомпании Utair, летевшего из Москвы в Турцию, погибла кошка по кличке Маруся. Из-за жары в салоне самолёта и недостатка воздуха животное не пережило перелет. «На борту самолета из-за жары погибла кошка», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». Там добавили, что во время посадки в Анталье в салоне было очень душно, кондиционеры работали плохо. Хозяева пытались разместить кошку поближе к проходу, чтобы ей было легче дышать, но бортпроводник потребовал переместить ее вглубь салона. В результате Маруся начала паниковать, задыхаясь от нехватки воздуха. Пассажиры просили о помощи, но бортпроводники никак не отреагировали на их мольбы. В итоге кошка умерла прямо в салоне самолета под одним из сидений. После приземления сотрудники аэропорта забрали тело животного у владельцев. Семья намерена подать жалобу в авиакомпанию Utair в связи с гибелью их питомца из-за ненадлежащих условий перевозки, передали в telegram-канале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...