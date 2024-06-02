В самолете, летевшем из Москвы в Турцию, из-за жары погибла кошка

На борту самолета авиакомпании Utair, летевшего из Москвы в Турцию, погибла кошка по кличке Маруся. Из-за жары в салоне самолёта и недостатка воздуха животное не пережило перелет.
«На борту самолета из-за жары погибла кошка», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». Там добавили, что во время посадки в Анталье в салоне было очень душно, кондиционеры работали плохо. Хозяева пытались разместить кошку поближе к проходу, чтобы ей было легче дышать, но бортпроводник потребовал переместить ее вглубь салона.
В результате Маруся начала паниковать, задыхаясь от нехватки воздуха. Пассажиры просили о помощи, но бортпроводники никак не отреагировали на их мольбы. В итоге кошка умерла прямо в салоне самолета под одним из сидений. После приземления сотрудники аэропорта забрали тело животного у владельцев. Семья намерена подать жалобу в авиакомпанию Utair в связи с гибелью их питомца из-за ненадлежащих условий перевозки, передали в telegram-канале.
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