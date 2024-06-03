В Кремле не удивились новости о подготовке ВСУ в Херсоне истории Бучи

03 июня 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

В Кремле не удивились новости о подготовке в Херсоне истории Бучи Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле не удивлены информацией о том, что в Херсоне может повториться история с Бучей, где ВСУ инсценировали масштабный удар по мирным жителям со стороны российских войск. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, Киев «не гнушается информационными подлогами». «Киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами и операциями по дезинформации. Это хорошо известно. Мы помним информационную операцию с инсценировкой в Буче. Так оно и было — это именно инсценировка, дезинформация, ложь по-русски. Киевский режим это уже неоднократно делал», — заявил Песков. СМИ сообщили, что в пророссийском подполье подконтрольного Киеву Херсоне появилась информация о том, что Украина готовит инсценировку гибели мирных жителей. Для этого в город уже прибыла группа, которая снимет такой ролик и военные корреспонденты. Все они прошли подготовку под руководством инструкторов из Великобритании и США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле не удивлены информацией о том, что в Херсоне может повториться история с Бучей, где ВСУ инсценировали масштабный удар по мирным жителям со стороны российских войск. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, Киев «не гнушается информационными подлогами». «Киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами и операциями по дезинформации. Это хорошо известно. Мы помним информационную операцию с инсценировкой в Буче. Так оно и было — это именно инсценировка, дезинформация, ложь по-русски. Киевский режим это уже неоднократно делал», — заявил Песков. СМИ сообщили, что в пророссийском подполье подконтрольного Киеву Херсоне появилась информация о том, что Украина готовит инсценировку гибели мирных жителей. Для этого в город уже прибыла группа, которая снимет такой ролик и военные корреспонденты. Все они прошли подготовку под руководством инструкторов из Великобритании и США.