В Кремле не удивились новости о подготовке ВСУ в Херсоне истории Бучи

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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
В Кремле не удивились новости о подготовке в Херсоне истории Бучи Фото:
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В Кремле не удивлены информацией о том, что в Херсоне может повториться история с Бучей, где ВСУ инсценировали масштабный удар по мирным жителям со стороны российских войск. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, Киев «не гнушается информационными подлогами».

«Киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами и операциями по дезинформации. Это хорошо известно. Мы помним информационную операцию с инсценировкой в Буче. Так оно и было — это именно инсценировка, дезинформация, ложь по-русски. Киевский режим это уже неоднократно делал», — заявил Песков.

СМИ сообщили, что в пророссийском подполье подконтрольного Киеву Херсоне появилась информация о том, что Украина готовит инсценировку гибели мирных жителей. Для этого в город уже прибыла группа, которая снимет такой ролик и военные корреспонденты. Все они прошли подготовку под руководством инструкторов из Великобритании и США.

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В Кремле не удивлены информацией о том, что в Херсоне может повториться история с Бучей, где ВСУ инсценировали масштабный удар по мирным жителям со стороны российских войск. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, Киев «не гнушается информационными подлогами». «Киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами и операциями по дезинформации. Это хорошо известно. Мы помним информационную операцию с инсценировкой в Буче. Так оно и было — это именно инсценировка, дезинформация, ложь по-русски. Киевский режим это уже неоднократно делал», — заявил Песков. СМИ сообщили, что в пророссийском подполье подконтрольного Киеву Херсоне появилась информация о том, что Украина готовит инсценировку гибели мирных жителей. Для этого в город уже прибыла группа, которая снимет такой ролик и военные корреспонденты. Все они прошли подготовку под руководством инструкторов из Великобритании и США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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