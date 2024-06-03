Нидерланды разрешили Киеву использовать свои F-16 для нанесения ударов по России

03 июня 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Нидерланды отправят Украине истребители F-16 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нидерланды разрешают Украине использовать истребители F-16 для ударов по территории России. Об этом заявила глава минобороны Кайса Оллонгрен. «Не существует ограничений в бельгийском стиле. Действует тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке. Как только мы передаем их (F-16 — прим. URA.RU) Украине, они могут их использовать», — сказала глава МО, передает издание Politiсo. При этом она отметила, что Украина должна соблюдать международное право и применять истребители только для ударов по военным целям на территории России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нидерланды разрешают Украине использовать истребители F-16 для ударов по территории России. Об этом заявила глава минобороны Кайса Оллонгрен. «Не существует ограничений в бельгийском стиле. Действует тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке. Как только мы передаем их (F-16 — прим. URA.RU) Украине, они могут их использовать», — сказала глава МО, передает издание Politiсo. При этом она отметила, что Украина должна соблюдать международное право и применять истребители только для ударов по военным целям на территории России.