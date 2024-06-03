Нидерланды разрешили Киеву использовать свои F-16 для нанесения ударов по России

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Нидерланды отправят Украине истребители F-16 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нидерланды разрешают Украине использовать истребители F-16 для ударов по территории России. Об этом заявила глава минобороны Кайса Оллонгрен.

«Не существует ограничений в бельгийском стиле. Действует тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке. Как только мы передаем их (F-16 — прим. URA.RU) Украине, они могут их использовать», — сказала глава МО, передает издание Politiсo. При этом она отметила, что Украина должна соблюдать международное право и применять истребители только для ударов по военным целям на территории России.

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Нидерланды разрешают Украине использовать истребители F-16 для ударов по территории России. Об этом заявила глава минобороны Кайса Оллонгрен. «Не существует ограничений в бельгийском стиле. Действует тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке. Как только мы передаем их (F-16 — прим. URA.RU) Украине, они могут их использовать», — сказала глава МО, передает издание Politiсo. При этом она отметила, что Украина должна соблюдать международное право и применять истребители только для ударов по военным целям на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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