03 июня 2024

Десятки курганцев пришли увидеть Чудотворную Казанскую икону Божией Матери. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Икона пробудет в Кургане до вечера 5 июня (архивное фото)
Икона пробудет в Кургане до вечера 5 июня (архивное фото) Фото:

В Курган привезли Чудотворную Казанскую икону Божией Матери XVI века, которая станет частью Всероссийского молебна о Победе. Взглянуть на святыню пришли десятки курганцев, передает корреспондент URA.RU.

«Икону встретили в Александро-Невском соборе. На Литургию пришли десятки курганцев», — рассказывает корреспондент.

На следующий день икону принесут в несколько больниц Кургана. Затем до 19:00 5 июня она будет находиться в храме, позже отправится в Челябинскую область.

Икону привезли в Александро-Невский собор
Икону привезли в Александро-Невский собор
Фото:
Увидеть святыню пришли десятки жителей Кургана
Увидеть святыню пришли десятки жителей Кургана
Фото:
В соборе проходит Литургия
В соборе проходит Литургия
Фото:

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В Курган привезли Чудотворную Казанскую икону Божией Матери XVI века, которая станет частью Всероссийского молебна о Победе. Взглянуть на святыню пришли десятки курганцев, передает корреспондент URA.RU. «Икону встретили в Александро-Невском соборе. На Литургию пришли десятки курганцев», — рассказывает корреспондент. На следующий день икону принесут в несколько больниц Кургана. Затем до 19:00 5 июня она будет находиться в храме, позже отправится в Челябинскую область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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