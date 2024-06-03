Икона пробудет в Кургане до вечера 5 июня (архивное фото)
В Курган привезли Чудотворную Казанскую икону Божией Матери XVI века, которая станет частью Всероссийского молебна о Победе. Взглянуть на святыню пришли десятки курганцев, передает корреспондент URA.RU.
«Икону встретили в Александро-Невском соборе. На Литургию пришли десятки курганцев», — рассказывает корреспондент.
На следующий день икону принесут в несколько больниц Кургана. Затем до 19:00 5 июня она будет находиться в храме, позже отправится в Челябинскую область.
Икону привезли в Александро-Невский собор
Увидеть святыню пришли десятки жителей Кургана
В соборе проходит Литургия
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