Звезда российской эстрады Лариса Долина выступит с концертом в ХМАО

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Лариса Долина приедет с концертом в Сургут
Лариса Долина приедет с концертом в Сургут Фото:

Звезда российской эстрады Лариса Долина выступит с концертом в Сургуте. Артистка выступит вместе с джазовой группой. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.

«Вас ждут лучшие за годы карьеры Народной артистки РФ композиции, а также премьеры. Вместе с артисткой на сцену выйдут виртуозные музыканты „Долина бэнд“», — говорится в афише.

Летом в Сургуте также даст концерт рокер Radio Tapok (настоящее имя — Олег Абрамов), известный патриотическими песнями о подвигах русских солдат. А в Ханты-Мансийске выступит мужской хор «Русский формат».

Ранее URA.RU сообщало о памятных концертах, посвященных лидеру рок-группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу. Выступления прошли в Сургуте и Нижневартовске.

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Звезда российской эстрады Лариса Долина выступит с концертом в Сургуте. Артистка выступит вместе с джазовой группой. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов. «Вас ждут лучшие за годы карьеры Народной артистки РФ композиции, а также премьеры. Вместе с артисткой на сцену выйдут виртуозные музыканты „Долина бэнд“», — говорится в афише. Летом в Сургуте также даст концерт рокер Radio Tapok (настоящее имя — Олег Абрамов), известный патриотическими песнями о подвигах русских солдат. А в Ханты-Мансийске выступит мужской хор «Русский формат». Ранее URA.RU сообщало о памятных концертах, посвященных лидеру рок-группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу. Выступления прошли в Сургуте и Нижневартовске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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