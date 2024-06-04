Звезда российской эстрады Лариса Долина выступит с концертом в ХМАО

Звезда российской эстрады Лариса Долина выступит с концертом в Сургуте. Артистка выступит вместе с джазовой группой. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.
«Вас ждут лучшие за годы карьеры Народной артистки РФ композиции, а также премьеры. Вместе с артисткой на сцену выйдут виртуозные музыканты „Долина бэнд“», — говорится в афише.
Летом в Сургуте также даст концерт рокер Radio Tapok (настоящее имя — Олег Абрамов), известный патриотическими песнями о подвигах русских солдат. А в Ханты-Мансийске выступит мужской хор «Русский формат».
Ранее URA.RU сообщало о памятных концертах, посвященных лидеру рок-группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу. Выступления прошли в Сургуте и Нижневартовске.
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