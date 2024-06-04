04 июня 2024

«Ведомости»: ректор московского РГГУ скоро покинет свою должность

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Ректор крупного московского вуза готовится к уходу с должности
Ректор крупного московского вуза готовится к уходу с должности Фото:

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) может покинуть свой пост уже в ближайшее время. Об этом рассказали источники, близкие к руководству вуза. 

«Безбородов уйдет с должности, в том числе из-за ухудшения показателей вуза. В 2023 году РГГУ занял 54-е место из 100 лучших вузов страны по данным рейтинга агентства RAEX», — передает газета «Ведомости», ссылаясь на свои источники.

Новым ректором РГГУ может стать опытный федеральный чиновник, отмечает издание. Соответствующее решение уже готовится.

Профессор Безбородов, возглавил вуз в 2018 году. С 1977 года он последовательно продвигался по карьерной лестнице от заведующего кафедрой до директора Историко-архивного института. В последующие годы он занимал ключевые административные позиции в РГГУ, включая должности проректора по учебной работе и первого проректора. Благодаря своей научной и управленческой деятельности Безбородов внес значительный вклад в развитие исторической науки и архивного дела в России.

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Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) может покинуть свой пост уже в ближайшее время. Об этом рассказали источники, близкие к руководству вуза.  «Безбородов уйдет с должности, в том числе из-за ухудшения показателей вуза. В 2023 году РГГУ занял 54-е место из 100 лучших вузов страны по данным рейтинга агентства RAEX», — передает газета «Ведомости», ссылаясь на свои источники. Новым ректором РГГУ может стать опытный федеральный чиновник, отмечает издание. Соответствующее решение уже готовится. Профессор Безбородов, возглавил вуз в 2018 году. С 1977 года он последовательно продвигался по карьерной лестнице от заведующего кафедрой до директора Историко-архивного института. В последующие годы он занимал ключевые административные позиции в РГГУ, включая должности проректора по учебной работе и первого проректора. Благодаря своей научной и управленческой деятельности Безбородов внес значительный вклад в развитие исторической науки и архивного дела в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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