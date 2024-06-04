В ХМАО полиция накрыла ОПГ, которая незаконно набирала кредиты в банках

Полиция ХМАО задержала преступников, которые незаконно получили кредиты на десятки миллионов рублей. Преступную схему они реализовали через подставных бизнесменов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем tg-канале.
«От их имени [предпринимателей] в банки представлялись заведомо ложные сведения о доходах, наличии имущества, а также фиктивные договоры о сделках, имитирующих финансово-хозяйственную деятельность. На основании этих документов злоумышленники получали одобрения кредитных учреждений на выдачу займов», — сообщила Ирина Волк.
После выдачи кредита подставному бизнесмену злоумышленники начинали процедуру его банкротства, а деньги распределяли между собой. Возбуждено уголовное дело по статье 159.1 УК РФ «мошенничество в сфере кредитования». Допрошены 11 подозреваемых.
Ранее в ХМАО была задержана ОПГ, которая организовала подпольное казино. На преступной деятельности они заработали более 12 миллионов рублей.
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