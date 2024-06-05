«Сильнейшая ведьма России» Полынь разыграла плохое самочувствие на допросе

Руководительница оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елена Суликова (она же Алена Полынь) притворялась, что ей плохо на допросе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«Задержанная несколько раз симулировала плохое самочувствие. Вызывали скорую, но врачи заключили, что со здоровьем у женщины все в порядке», — прокомментировал собеседник. В доме подозреваемой прошли обыски.
Ранее интернет-телеканал «Царьград» писал о том, что 43-летнюю Елену Суликову задержали 4 июня, в ее доме в Подмосковье. Женщина называет себя потомственной ведьмой. По информации Vse42.ru, члены оккультной организации оказывали гражданам псевдорелигиозные услуги, а сама ведьма продавала запрещенную литературу, в которой разжигается ненависть к священнослужителям.
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