«Сильнейшая ведьма России» Полынь разыграла плохое самочувствие на допросе

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Суликову подозревают в экстремизме и мошенничестве за оказание псевдорелигиозных услуг Фото:

Руководительница оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елена Суликова (она же Алена Полынь) притворялась, что ей плохо на допросе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Задержанная несколько раз симулировала плохое самочувствие. Вызывали скорую, но врачи заключили, что со здоровьем у женщины все в порядке», — прокомментировал собеседник. В доме подозреваемой прошли обыски.

Ранее интернет-телеканал «Царьград» писал о том, что 43-летнюю Елену Суликову задержали 4 июня, в ее доме в Подмосковье. Женщина называет себя потомственной ведьмой. По информации Vse42.ru, члены оккультной организации оказывали гражданам псевдорелигиозные услуги, а сама ведьма продавала запрещенную литературу, в которой разжигается ненависть к священнослужителям.

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Руководительница оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елена Суликова (она же Алена Полынь) притворялась, что ей плохо на допросе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. «Задержанная несколько раз симулировала плохое самочувствие. Вызывали скорую, но врачи заключили, что со здоровьем у женщины все в порядке», — прокомментировал собеседник. В доме подозреваемой прошли обыски. Ранее интернет-телеканал «Царьград» писал о том, что 43-летнюю Елену Суликову задержали 4 июня, в ее доме в Подмосковье. Женщина называет себя потомственной ведьмой. По информации Vse42.ru, члены оккультной организации оказывали гражданам псевдорелигиозные услуги, а сама ведьма продавала запрещенную литературу, в которой разжигается ненависть к священнослужителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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