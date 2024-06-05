«Сильнейшая ведьма России» Полынь разыграла плохое самочувствие на допросе

05 июня 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Суликову подозревают в экстремизме и мошенничестве за оказание псевдорелигиозных услуг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководительница оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елена Суликова (она же Алена Полынь) притворялась, что ей плохо на допросе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. «Задержанная несколько раз симулировала плохое самочувствие. Вызывали скорую, но врачи заключили, что со здоровьем у женщины все в порядке», — прокомментировал собеседник. В доме подозреваемой прошли обыски. Ранее интернет-телеканал «Царьград» писал о том, что 43-летнюю Елену Суликову задержали 4 июня, в ее доме в Подмосковье. Женщина называет себя потомственной ведьмой. По информации Vse42.ru, члены оккультной организации оказывали гражданам псевдорелигиозные услуги, а сама ведьма продавала запрещенную литературу, в которой разжигается ненависть к священнослужителям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководительница оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елена Суликова (она же Алена Полынь) притворялась, что ей плохо на допросе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. «Задержанная несколько раз симулировала плохое самочувствие. Вызывали скорую, но врачи заключили, что со здоровьем у женщины все в порядке», — прокомментировал собеседник. В доме подозреваемой прошли обыски. Ранее интернет-телеканал «Царьград» писал о том, что 43-летнюю Елену Суликову задержали 4 июня, в ее доме в Подмосковье. Женщина называет себя потомственной ведьмой. По информации Vse42.ru, члены оккультной организации оказывали гражданам псевдорелигиозные услуги, а сама ведьма продавала запрещенную литературу, в которой разжигается ненависть к священнослужителям.