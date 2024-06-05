Минэкономразвития запускает новый этап поддержки бизнеса совместно с «Авито»

05 июня 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

На ПМЭФ-2024 чиновники и бизнесмены обсудили новые меры поддержки начинающих предпринимателей Фото: Предоставлено пресс-службой «Авито» В России перезапустят меры поддержки малых и средних предпринимателей, которые продвигают свои услуги и товары с помощью площадки «Авито». Об этом в ходе сессии «Устойчивое партнерство государства и бизнеса» на ПМЭФ-2024 объявили замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова и управляющий директор «Авито» Влад Федулов. Прием заявок на участие в третьем этапе совместной программы поддержки бизнеса продлится до 30 сентября 2024 года, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Новость по теме Бизнес-коучей обяжут работать по единому стандарту «Мы рады объявить о продолжении партнерской программы с „Авито“, благодаря которой бизнес может более эффективно продвигать свои товары и услуги. Напомню, первый этап программы начался в 2023 году, тогда заявки на получение поддержки подали около четырех тысяч самозанятых, индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса», — отметила заместитель министра. Программа распространяется на самозанятых, индивидуальных предпринимателей и организации, работающие в сфере услуг, а также на продавцов, размещающих предложения в товарных категориях, дополнил управляющий директор «Авито» Влад Федулов. «С июня мы запускаем уже третью волну проекта по поддержке предпринимателей, срок действия — до 30 сентября 2024 года. Мы делаем это вместе с нашими партнерами из Минэкономразвития и центров «Мой бизнес». За время действия программы предприниматели получили почти 4 млн бонусных рублей, которые использовались в продвижении объявлений на платформе», — рассказал Федулов. Напомним, партнерская программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин. Для участия в третьем этапе программы предпринимателям необходимо обратиться в центры «Мой бизнес» или в ГБУ «Малый бизнес Москвы», а также оставив онлайн заявку на «Авито». Воспользоваться поддержкой могут предприниматели с подтвержденными на площадке данными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России перезапустят меры поддержки малых и средних предпринимателей, которые продвигают свои услуги и товары с помощью площадки «Авито». Об этом в ходе сессии «Устойчивое партнерство государства и бизнеса» на ПМЭФ-2024 объявили замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова и управляющий директор «Авито» Влад Федулов. Прием заявок на участие в третьем этапе совместной программы поддержки бизнеса продлится до 30 сентября 2024 года, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Мы рады объявить о продолжении партнерской программы с „Авито“, благодаря которой бизнес может более эффективно продвигать свои товары и услуги. Напомню, первый этап программы начался в 2023 году, тогда заявки на получение поддержки подали около четырех тысяч самозанятых, индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса», — отметила заместитель министра. Программа распространяется на самозанятых, индивидуальных предпринимателей и организации, работающие в сфере услуг, а также на продавцов, размещающих предложения в товарных категориях, дополнил управляющий директор «Авито» Влад Федулов. За время действия программы предприниматели получили почти 4 млн бонусных рублей, которые использовались в продвижении объявлений на платформе», — рассказал Федулов. Напомним, партнерская программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин. Для участия в третьем этапе программы предпринимателям необходимо обратиться в центры «Мой бизнес» или в ГБУ «Малый бизнес Москвы», а также оставив онлайн заявку на «Авито». Воспользоваться поддержкой могут предприниматели с подтвержденными на площадке данными.