Самая дорогая квартира на вторичном рынке Тюмени стоит 57 млн рублей

Самое дорогое жилье продают в историческом центре Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Самые дорогие квартиры на вторичном рынке Тюмени находятся в историческом центре города. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Недвижимость».

«Специалисты „Авито Недвижимости“ проанализировали рынок вторичного жилья Тюмени и составили рейтинг самых дорогих квартир в городе. На первых трех позициях — варианты на улицах Первомайская, 50 лет Октября и Советская», — пояснили эксперты в беседе с URA.RU.

Самый дорогой вариант вторичного жилья предлагают приобрести на улице Первомайской. Площадь квартиры составляет 144 квадратных метра. Из особенностей — кухня-гостиная, две спальни, кабинет, гардеробная и сауна. Особые «фишки» — потолки высотой три метра и система «умный дом». Все это обойдется покупателю в 57 млн рублей.

На втором месте по стоимости — квартира на 50 лет октября. Хозяин просит 45 млн рублей за «трешку» площадью 98 квадратных метров с двумя машиноместами в соседнем паркинге. В доме установлена многоступенчатая шумоизоляция, окна летом защищают от солнца, а зимой удерживают тепло, сообщает со слов продавца «Авито».

Замыкает топ-3 квартира на Советской. Трехкомнатное жилье площадью 126 квадратов укомплектовано мебелью, кухонным гарнитуром, опционально — домашним кинотеатром. Продавец отмечает наличие теплых полов и многоуровневого освещения. За все это просит 35 млн рублей.