Многие аналитики убеждены, что у президента России Владимира Путина все в порядке со здоровьем. Такие выводы сделали в журнале National Interest на фоне публикации американской газеты Sun, где глаза российского лидера назвали "безумным". Спекуляции вокруг здоровья Путина резко возросли после начала СВО на Украине.
«Несмотря на настойчивые заявления и пристальное внимание общественности, многие аналитики считают, что Путин не находится в плохом состоянии здоровья», — отмечает журнал. В материале подчеркнули, что слухи о самочувствии президента усилились после начала спецоперации, однако они часто отвергаются как стратегическая дезинформация.
Совсем недавно американский таблоид Sun опубликовал фотографии Путина, где он якобы выглядит сумасшедшим. Взгляд российского лидера назвали безумным. При этом на фото президент просто удивлен. Очевидно, что выражение лица на самом деле не является надежным индикатором болезни, отметил National Interest.
Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию в западных СМИ о проблемах со здоровьем Путина, заявил, что с ним все хорошо. Он добавил, что у президента нет проблем с сердцем и назвал материалы «очередной уткой».
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