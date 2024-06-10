Тридцатиградусная жара сменит дожди в Челябинской области. Скрин

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В Челябинской области до конца недели установится "пляжная" погода
В Челябинской области до конца недели установится "пляжная" погода Фото:

Температура свыше 30 градусов установится в Челябинской области до конца рабочей недели. Это следует из прогноза на сайте Gismeteo.

Резкое потепление придет на смену прохладной и дождливой погоде в Челябинской области 11-15 июня. С 11 июня столбик термометра поднимется до 26 градусов, а несколько последующих дней будет колебаться у отметки 30 градусов и выше. Осадков в это время не ожидается.

Лишь в воскресенье, 15 июня, вместе с дождями в регион вернется относительная прохлада — 26 градусов. Дожди, по прогнозу синоптиков, продлятся с 15 до 19 июня. Особенно сильными они ожидаются 18 июня. Температура в эти дни будет колебаться от 20 до 25 градусов.

До 17 июня в Челябинской области будет жарко
До 17 июня в Челябинской области будет жарко
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Температура свыше 30 градусов установится в Челябинской области до конца рабочей недели. Это следует из прогноза на сайте Gismeteo. Резкое потепление придет на смену прохладной и дождливой погоде в Челябинской области 11-15 июня. С 11 июня столбик термометра поднимется до 26 градусов, а несколько последующих дней будет колебаться у отметки 30 градусов и выше. Осадков в это время не ожидается. Лишь в воскресенье, 15 июня, вместе с дождями в регион вернется относительная прохлада — 26 градусов. Дожди, по прогнозу синоптиков, продлятся с 15 до 19 июня. Особенно сильными они ожидаются 18 июня. Температура в эти дни будет колебаться от 20 до 25 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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