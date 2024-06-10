Температура свыше 30 градусов установится в Челябинской области до конца рабочей недели. Это следует из прогноза на сайте Gismeteo.
Резкое потепление придет на смену прохладной и дождливой погоде в Челябинской области 11-15 июня. С 11 июня столбик термометра поднимется до 26 градусов, а несколько последующих дней будет колебаться у отметки 30 градусов и выше. Осадков в это время не ожидается.
Лишь в воскресенье, 15 июня, вместе с дождями в регион вернется относительная прохлада — 26 градусов. Дожди, по прогнозу синоптиков, продлятся с 15 до 19 июня. Особенно сильными они ожидаются 18 июня. Температура в эти дни будет колебаться от 20 до 25 градусов.
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