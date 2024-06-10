В одном из дворов на северо-западе Челябинска мужчина кидался на людей с мачете. Как сообщили URA.RU 10 июня в пресс-службе УМВД по городу, полицейские оперативно отреагировали на сообщение от граждан и задержали мужчину.
«На место происшествия незамедлительного прибыл экипаж полка патрульно-постовой службы полиции. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции „Курчатовский“.», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.
В отношении задержанного составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Ему грозит штраф от 500 рублей либо до 15 суток ареста. Никто из жильцов не пострадал.
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