Спортшколы Златоуста получали из бюджета деньги за непроведенные занятия

Две спортшколы Златоуста (Челябинская область) попались на получении бюджетных средств за отсутствующие занятия с населением. Как следует из картотеки арбитражных дел, еще одним нарушением стала оплата не до конца сделанного ремонта.
«Требования о возврате в бюджет Златоустовского городского округа средств субсидий в части нецелевого использования, а также в части неисполненного муниципального задания являются правомерными. Доводы заявителя в указанной части подлежат отклонению, как основанные на неверном толковании норм действующего законодательства», — отмечено в документе арбитража.
В суд обратилось управление по физкультуре и спорту мэрии Златоуста. Ведомство пыталось оспорить предписание местной Контрольно-счетной палаты, выданное в мае 2023 года. Аудиторы выяснили, что лишние суммы из бюджета получили две школы — № 3 и № 7.
«Журналами подтверждено только 2,665 тысячи занятий из 9,389 тысячи, предусмотренных муниципальным заданием. Отклонение (с учетом допустимого) составило 6,254 тысячи занятий, или 71,6%», — подсчитали в суде.
Анализ касался занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан. Деятельность вела третья спортшкола. В муниципальных документах предусмотрены показатели качества работы. Они также не выдержаны. При требуемой численности групп не менее 15 человек, занятия посещали по 5, 6 или 10 человек. Всего по данной статье учебное заведение излишне получило 1,854 млн рублей.
Как выяснилось, школы не имели возможности выполнить полный объем муниципального задания. Составляя его, спортуправление не учитывало данные расписания работы инструкторов, виды спорта, планы комплектования, которые отсутствовали. В результате обоснованным объемом для третьей школы в 2022 году признали 3,205 тысячи занятий.
В седьмой спортшколе нарушения выявлены в отношении тестирования по нормативам ГТО и смотра-конкурса ГТО в средних специальных учебных заведениях. Мероприятия значились как проведенные, хотя на деле ими не занимались. Еще одной претензией стала переплата за неполностью сделанный ремонт помещений. Работы вел бизнесмен Евгений Щеколдин. Проверка показала, что он не до конца зациклевал и ошлифовал полы, не покрасил их, не везде затер швы, не установил керамогранитную плитку на три крыльца и так далее. При этом работы приняты, как сделанные в полном объеме, и оплачены. Переплата составила 329,3 тысячи рублей.
С решением в управлении спорта не согласны. Как URA.RU прокомментировали в пресс-службе мэрии, на решение готовится апелляционная жалоба.
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