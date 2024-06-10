Трендовый летний напиток вызвал ажиотаж в Сургуте

В Сургуте (ХМАО) возник ажиотаж на трендовый летний напиток — бабл-ти. Желающие освежиться проводят более получаса в ожидании напитка, а из-за высокого спроса к концу дня заканчиваются некоторые ингредиенты.
«В Сургуте работают две точки популярной сети, которая специализируются на продаже авторских бабл-ти. Напиток на основе чая, кофе или лимонада с добавлением топпинга, например, в виде желейных шариков, стал популярен в городе с началом летнего сезона. Желающих попробовать трендовый напиток много, поэтому время ожидания может составить от 30 до 50 минут», — передает корреспондент URA.RU.
К концу рабочего дня бариста вынуждены отказать некоторым посетителям в приготовлении определенного вида бабл-ти, поскольку необходимые ингредиенты заканчиваются. А на фоне популярности летнего напитка в меню некоторых городских кофеен также появились разные виды бабл-ти.
Ранее URA.RU рассказывало о других гастрономических трендах в Сургуте. Среди них, например, плоские круассаны, которые стали популярными в соцсетях. Выпечку подают без начинки, а сверху круассан поливают шоколадом.
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