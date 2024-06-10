В ХМАО аниматор в костюме гориллы, на которого напал дебошир, ждет публичных извинений

Аниматор в костюме Кинг Конга из Нижневартовска, на которого во время детского праздника напал пьяный прохожий, ждет извинений от дебошира. Об этом URA.RU сообщила организатор мероприятий Ксения.
«Мы работали на частном детском празднике на Комсомольском озере, и, когда мы пошли вместе с детьми фотографироваться, нас начал преследовать этот неадекватный мужчина. Мы ему несколько раз сделали замечание, за то, что он к нам цеплялся. В конце концов он просто подошел и ударил аниматора на глазах у детей», — рассказала женщина журналисту. Она призвала дебошира публично извиниться перед аниматором за инцидент.
По словам Ксении, аниматоры часто страдают от действий бестактных прохожих и невоспитанных детей. «Ты в этом костюме жарком и тяжелом, а они наступают на ноги, дергают со всех сторон, портят костюмы. Бывают толкают прямо, нападают», — поделилась администратор.
В полицию ни с одной, ни с другой стороны заявления не подавали. Однако пострадавшее агентство ждет официальных извинений от зачинщика драки.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нижневартовске аниматор в костюме гориллы подрался с прохожим. Видеозапись инцидента в соцсети выложили дети, для которых и приглашали аниматора.
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