Власти Ханты-Мансийске опубликовали график отключения горячей воды

В Ханты-Мансийске начались профилактические работы по обслуживанию системы горячего водоснабжения. Информация об этом размещена на официальном telegram-канале администрации окружной столицы.
С 10 по 14 июня горячее водоснабжение будет отключено по улице Ленина, 64, улице Калинина, 53 и улице Комсомольская, 65. С 17 по 21 июня отключат дома 3, 5, 7, 9, 11 по улице Ледовая и 10, 12, 14, 16, 20 по улице Ямская. С 26 по 28 июня отключают дома 3г и 3д по улице Студенческая.
С 3 по 5 июля отключат дома на улице Мира, 124 и 126. С 8 по 12 июля отключат дом 7 на улице Бориса Щербины и на улице Мичурина, дом 2 и Краснопартизанской, 2. С 15 по 19 июля отключат гостиницу "На семи холмах", ул. Спортивная, дома 22/1, 22/2 и ул. Гагарина, дом 134. С 22 по 26 июля — ЖК в мкр. Западный, ул. Энгельса, 45, 47, ул. Елены Сагандуковой, 14, 16, 18. С 29 по 31 июля ул. Грибная, 8 и ул. Уренгойская, 15.
С 5 по 9 августа отключат дома 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15 на ул. Георгия Величко и дома 2, 4, 6 к.1 и 2, 8, 10 на ул. Самаровская. С 12 по 16 августа - ул. Пушкина, 3, ул. Энгельса, 12, ул. Комсомольская, 15, 21 и ул Коминтерна, 13 и 15. С 19 по 23 августа - ул. Анны Коньковой, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Объездная, 53, 55, 59, 59 стр. 1, 59а, 61. и ул. Самаровская, дом 1.
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