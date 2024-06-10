ЕС пытается продлить соглашение о транзите газа из РФ через Украину

11 июня 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Ранее Украина хотела отказаться от транзита газа Фото: Сергей Русанов © URA.RU Евросоюз и европейские страны достигли договоренности с Украиной о продлении соглашения на транзит российского газа на 2025 год. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. «Среди рассматриваемых вариантов — покупка газа в Азербайджане и его транспортировка через украинскую территорию. Это позволит ЕС снизить зависимость от прямых поставок из РФ», — передает данные источника Bloomberg. По мнению Евросоюза, транзит через Украину является ключевым элементом для поддержания энергетической безопасности региона. Европейские чиновники также выражают опасения, что без регулярного использования газопроводы могут выйти из строя или быть использованы в военных целях, подчеркивает Bloomberg. Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с российской компанией «Газпром» после 31 декабря 2024 года. По его словам, украинская газотранспортная система прошла стресс-тесты, которые «доказали, что можно спокойно существовать без транзита». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз и европейские страны достигли договоренности с Украиной о продлении соглашения на транзит российского газа на 2025 год. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. «Среди рассматриваемых вариантов — покупка газа в Азербайджане и его транспортировка через украинскую территорию. Это позволит ЕС снизить зависимость от прямых поставок из РФ», — передает данные источника Bloomberg. По мнению Евросоюза, транзит через Украину является ключевым элементом для поддержания энергетической безопасности региона. Европейские чиновники также выражают опасения, что без регулярного использования газопроводы могут выйти из строя или быть использованы в военных целях, подчеркивает Bloomberg. Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с российской компанией «Газпром» после 31 декабря 2024 года. По его словам, украинская газотранспортная система прошла стресс-тесты, которые «доказали, что можно спокойно существовать без транзита».