ЕС пытается продлить соглашение о транзите газа из РФ через Украину

Евросоюз и европейские страны достигли договоренности с Украиной о продлении соглашения на транзит российского газа на 2025 год. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
«Среди рассматриваемых вариантов — покупка газа в Азербайджане и его транспортировка через украинскую территорию. Это позволит ЕС снизить зависимость от прямых поставок из РФ», —
По мнению Евросоюза, транзит через Украину является ключевым элементом для поддержания энергетической безопасности региона. Европейские чиновники также выражают опасения, что без регулярного использования газопроводы могут выйти из строя или быть использованы в военных целях, подчеркивает Bloomberg.
Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с российской компанией «Газпром» после 31 декабря 2024 года. По его словам, украинская газотранспортная система прошла стресс-тесты, которые «доказали, что можно спокойно существовать без транзита».
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