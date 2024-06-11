БПЛА «Русак» уничтожил в зоне СВО американский БТР стоимостью миллион долларов

Российский БПЛА «Русак» уничтожил в ходе СВО БТР «Страйкер» стоимостью в миллион долларов, произведенный в США. Об этом сообщили в компании «Стратим», разработавшей беспилотник.
«Об эффективности применения наших беспилотников говорит соотношение цен на дроны и технику противника, которую они уничтожают. Так, БПЛА „Русак“, который стоит примерно тысячу долларов, уничтожил в зоне СВО бронетранспортер Stryker — это дорогая американская машина стоимостью миллион долларов США», — сообщили представители компании РИА Новости.
Уточняется, что фирма «Стратим» в течение последних двух лет производит разведывательные беспилотные летательные аппараты. В них встроены искусственный интеллект и машинное зрение.
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