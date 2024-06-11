БПЛА «Русак» уничтожил в зоне СВО американский БТР стоимостью миллион долларов

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Вражеская техника может быть уничтожена в зоне СВО Фото:
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Российский БПЛА «Русак» уничтожил в ходе СВО БТР «Страйкер» стоимостью в миллион долларов, произведенный в США. Об этом сообщили в компании «Стратим», разработавшей беспилотник.

«Об эффективности применения наших беспилотников говорит соотношение цен на дроны и технику противника, которую они уничтожают. Так, БПЛА „Русак“, который стоит примерно тысячу долларов, уничтожил в зоне СВО бронетранспортер Stryker — это дорогая американская машина стоимостью миллион долларов США», — сообщили представители компании РИА Новости.

Уточняется, что фирма «Стратим» в течение последних двух лет производит разведывательные беспилотные летательные аппараты. В них встроены искусственный интеллект и машинное зрение.

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Российский БПЛА «Русак» уничтожил в ходе СВО БТР «Страйкер» стоимостью в миллион долларов, произведенный в США. Об этом сообщили в компании «Стратим», разработавшей беспилотник. «Об эффективности применения наших беспилотников говорит соотношение цен на дроны и технику противника, которую они уничтожают. Так, БПЛА „Русак“, который стоит примерно тысячу долларов, уничтожил в зоне СВО бронетранспортер Stryker — это дорогая американская машина стоимостью миллион долларов США», — сообщили представители компании РИА Новости. Уточняется, что фирма «Стратим» в течение последних двух лет производит разведывательные беспилотные летательные аппараты. В них встроены искусственный интеллект и машинное зрение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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