Baza: в Северной Осетии, предположительно, упал военный самолет

В Северной Осетии местные жители сообщают о крушении неизвестного летательного аппарата. Предполагается, что это военный самолет, возможно, истребитель Су-30. Об этом сообщает Baza.
«Местные жители сообщили о том, что видели как в горах потерпел крушение неизвестный летательный аппарат. По словам очевидцев около полуночи он ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау. <…> Речь может идти об истребителе Су-30», — передают авторы канала. Пока что нет официального подтверждения об инциденте. Также доподлинно неизвестно, какой именно летательный аппарат потерпел крушение. На месте работают экстренные службы, уточняют авторы канала.
URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
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