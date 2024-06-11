Baza: в Северной Осетии, предположительно, упал военный самолет

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Вооруженные силы РФ. stock, авиация, истребитель, вкс,  stock, су-30
По предварительной версии, в Северной Осетии мог потерпеть крушение истребитель Су-30 Фото:

В Северной Осетии местные жители сообщают о крушении неизвестного летательного аппарата. Предполагается, что это военный самолет, возможно, истребитель Су-30. Об этом сообщает Baza.

«Местные жители сообщили о том, что видели как в горах потерпел крушение неизвестный летательный аппарат. По словам очевидцев около полуночи он ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау. <…> Речь может идти об истребителе Су-30», — передают авторы канала. Пока что нет официального подтверждения об инциденте. Также доподлинно неизвестно, какой именно летательный аппарат потерпел крушение. На месте работают экстренные службы, уточняют авторы канала.

URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

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В Северной Осетии местные жители сообщают о крушении неизвестного летательного аппарата. Предполагается, что это военный самолет, возможно, истребитель Су-30. Об этом сообщает Baza. «Местные жители сообщили о том, что видели как в горах потерпел крушение неизвестный летательный аппарат. По словам очевидцев около полуночи он ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау. <…> Речь может идти об истребителе Су-30», — передают авторы канала. Пока что нет официального подтверждения об инциденте. Также доподлинно неизвестно, какой именно летательный аппарат потерпел крушение. На месте работают экстренные службы, уточняют авторы канала. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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