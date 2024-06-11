Армия и оружие Минобороны РФ сообщило о втором этапе учений нестратегических ядерных сил. Видео 11 июня 2024 в 11:07 Размер текста - 17 + Минобороны РФ начало второй этап учений по применению нестратегического ядерного оружия Фото: Минобороны России Минобороны России сообщило, что стартовал второй этап совместных учений РФ и Белоруссии. В ходе него будут отработаны вопросы применения нестратегического ядерного оружия. Основной целью учений является обеспечение территориальной целостности и суверенитета двух стран. «Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил. В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия», — заявили в ведомстве. Об этом говорится в telegram-канале министерства. В Минобороны РФ отметили, что совместные учения России и Белоруссии проводятся с целью поддержания высокого уровня готовности личного состава и техники, задействованной в частях, ответственных за применение нестратегического ядерного оружия. Основной задачей учений является обеспечение суверенитета и территориальной целостности России и Белоруссии. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что страна и РФ проводят подобные учения в целях обучения. Также у стран нет желания нападать на кого-то, отметил белорусский глава. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Минобороны России сообщило, что стартовал второй этап совместных учений РФ и Белоруссии. В ходе него будут отработаны вопросы применения нестратегического ядерного оружия. Основной целью учений является обеспечение территориальной целостности и суверенитета двух стран. «Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил. В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия», — заявили в ведомстве. Об этом говорится в telegram-канале министерства. В Минобороны РФ отметили, что совместные учения России и Белоруссии проводятся с целью поддержания высокого уровня готовности личного состава и техники, задействованной в частях, ответственных за применение нестратегического ядерного оружия. Основной задачей учений является обеспечение суверенитета и территориальной целостности России и Белоруссии. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что страна и РФ проводят подобные учения в целях обучения. Также у стран нет желания нападать на кого-то, отметил белорусский глава. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям