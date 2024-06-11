Минобороны РФ сообщило о втором этапе учений нестратегических ядерных сил. Видео

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Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Stock, искандер
Минобороны РФ начало второй этап учений по применению нестратегического ядерного оружия Фото:

Минобороны России сообщило, что стартовал второй этап совместных учений РФ и Белоруссии. В ходе него будут отработаны вопросы применения нестратегического ядерного оружия. Основной целью учений является обеспечение территориальной целостности и суверенитета двух стран.

«Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил. В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия», — заявили в ведомстве. Об этом говорится в telegram-канале министерства.

В Минобороны РФ отметили, что совместные учения России и Белоруссии проводятся с целью поддержания высокого уровня готовности личного состава и техники, задействованной в частях, ответственных за применение нестратегического ядерного оружия. Основной задачей учений является обеспечение суверенитета и территориальной целостности России и Белоруссии.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что страна и РФ проводят подобные учения в целях обучения. Также у стран нет желания нападать на кого-то, отметил белорусский глава.

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Минобороны России сообщило, что стартовал второй этап совместных учений РФ и Белоруссии. В ходе него будут отработаны вопросы применения нестратегического ядерного оружия. Основной целью учений является обеспечение территориальной целостности и суверенитета двух стран. «Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил. В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия», — заявили в ведомстве. Об этом говорится в telegram-канале министерства. В Минобороны РФ отметили, что совместные учения России и Белоруссии проводятся с целью поддержания высокого уровня готовности личного состава и техники, задействованной в частях, ответственных за применение нестратегического ядерного оружия. Основной задачей учений является обеспечение суверенитета и территориальной целостности России и Белоруссии. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что страна и РФ проводят подобные учения в целях обучения. Также у стран нет желания нападать на кого-то, отметил белорусский глава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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